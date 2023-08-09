影／搶通了！中橫便道今下午4點半恢復通行 每日5班
受卡努颱風環流侵襲，4日中橫便道3.9K路段岩壁崩落阻斷交通，公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通，將在下午4時30分班次恢復通行。另為舒緩大梨山地區累積貨運、通行需求，將暫停便道內工程，至8月16日止增加為5班通行班次(7、10、12、14、16:30)及晚間6時30分貨運班次。
公路總局谷關段呼籲，中橫便道目前的抗災能力，雨量只要達到2MM/10分鐘、8MM/1小時就會關閉，用路人應注意工務段公告。
台14甲線合歡山公路及台14線埔霧公路沿線有多處潛在坍方落石，南投山區道路午後有大雨發生，沿線致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方。且正在進行災後邊坡保護工施作及救災物資運送，應規劃其他替代道路勿前往災區。
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