快訊

郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

影／搶通了！中橫便道今下午4點半恢復通行 每日5班

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通中橫便道3.9公里處，將在下午4時30分班次恢復通行。圖／公路總局谷關段提供
公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通中橫便道3.9公里處，將在下午4時30分班次恢復通行。圖／公路總局谷關段提供

卡努颱風環流侵襲，4日中橫便道3.9K路段岩壁崩落阻斷交通，公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通，將在下午4時30分班次恢復通行。另為舒緩大梨山地區累積貨運、通行需求，將暫停便道內工程，至8月16日止增加為5班通行班次(7、10、12、14、16:30)及晚間6時30分貨運班次。

公路總局谷關段呼籲，中橫便道目前的抗災能力，雨量只要達到2MM/10分鐘、8MM/1小時就會關閉，用路人應注意工務段公告。

台14甲線合歡山公路及台14線埔霧公路沿線有多處潛在坍方落石，南投山區道路午後有大雨發生，沿線致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方。且正在進行災後邊坡保護工施作及救災物資運送，應規劃其他替代道路勿前往災區。

公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通中橫便道3.9公里處，將在下午4時30分班次恢復通行。圖／公路總局谷關段提供
公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通中橫便道3.9公里處，將在下午4時30分班次恢復通行。圖／公路總局谷關段提供

中橫 卡努颱風 落石 替代道路

延伸閱讀

卡努颱風吹掉消防局銜牌兩個字 網諷：市長選總統、新北無市政

台14線埔霧公路施工採全日交管 管制措施看這

影／台14線埔霧公路再現崩塌大喊「山崩」 車輛驚險逃離

派出所旁變電箱爆炸噴散火花 台電今晚12點修復完成

相關新聞

化學兵、南投各清潔隊 今起到仁愛鄉災區大消毒

南投縣仁愛鄉災區道路陸續搶通，但部落家園仍遍布土石、樹枝、垃圾，環境髒亂，草屯、南投、竹山清潔隊和環保局組成環境清潔消毒...

影／搶通了！中橫便道今下午4點半恢復通行 每日5班

受卡努颱風環流侵襲，4日中橫便道3.9K路段岩壁崩落阻斷交通，公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通，將在下午4時30分班...

中市府發「市仔券」1.3萬份 面額50吃得到多樣知名小吃

台中市政府暑假推動「台中市仔券」，8月11、18、25日，連續三個周五，民眾只要到指定場域、公告時段消費，不限金額向管委...

彰化GO購首波抽出2674幸運得主 1天內會發出領獎通知

為帶動後疫情時代經濟，彰化縣政府自7月1日到9月30日舉辦「2023彰化GO購」抽獎活動，今天在縣府中庭舉行第1次抽獎直...

台中神岡公托暨親子館延9個月 社會局：優化工程年底完工

台中市神岡公立托嬰中心暨親子館去年動工，市府社會局預定今年3月完工破滅，市議員周永鴻批，工期大延宕，預估今年12月底完工...

台中大里30年舊水管將汰換 居民樂：不再爆管了

台中市大里區中新里舊庒頭一帶巷弄周邊社區、逾千戶居民，近30年來因自來水管線老舊頻頻爆管、無預警停水，飽受困擾，經立委何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦