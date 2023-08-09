影／搶通了！中橫便道今下午4點半恢復通行 每日5班

受卡努颱風環流侵襲，4日中橫便道3.9K路段岩壁崩落阻斷交通，公路總局谷關段連夜趕工，今天中午搶通，將在下午4時30分班次恢復通行。另為舒緩大梨山地區累積貨運、通行需求，將暫停便道內工程，至8月16日止增加為5班通行班次(7、10、12、14、16:30)及晚間6時30分貨運班次。

公路總局谷關段呼籲，中橫便道目前的抗災能力，雨量只要達到2MM/10分鐘、8MM/1小時就會關閉，用路人應注意工務段公告。