中市府發「市仔券」1.3萬份 面額50吃得到多樣知名小吃

台中市政府暑假推動「台中市仔券」，8月11、18、25日，連續三個周五，民眾只要到指定場域、公告時段消費，不限金額向管委會領取50元抵用券，完成問卷調查再加碼，發放1萬3200份。

經發局表示，台中市取得營業許可的道路型攤販集中區共計11處，有逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果市集及明道花園城。

經發局與道路型攤販集中區齊推「台中市仔券」活動，民眾只要到11處指定市集或夜市消費，不限金額，就可憑提袋向管委會領取商品抵用券50元。完成問卷調查者，加碼1張，每人每天限領2份。

50元抵用卷可以吃到逢甲夜市知名的臭豆腐、芋頭冰、地瓜球、滷味等，等於市政府請客。

經發局表示，攤販集中區包含夜市和市集，除知名夜市人氣旺，台中的市集各有特色，如民意街文創市集保有傳統的挽面、彩繪指甲和腳底按摩；金谷市集、華美市集和明道花園城都是當地重要的傳統老市集，大型柑仔店超懷舊。梨山水果市集，8月正是水蜜桃盛產季節，值得一訪。