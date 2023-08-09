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開工了！彰化首間百貨公司 中友百貨14日舉行動土儀式

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中友百貨彰化店興建地上21層、地下4層建築，為停車場共構百貨商場設計，整體建築外觀以白色系為主色調，期望打造彰化第一座地標式建築。圖／彰化縣府提供
中友百貨彰化店興建地上21層、地下4層建築，為停車場共構百貨商場設計，整體建築外觀以白色系為主色調，期望打造彰化第一座地標式建築。圖／彰化縣府提供

台中中友百貨證實彰化市第一家百貨公司中友百貨建築將在8月14日舉辦開工典禮，讓彰化人長期期盼的百貨公司終於確定要來了，將打造21層樓高的百貨商場與停車場共構大樓，預計2026年底前開幕。

中友百貨彰化店投資案正式名稱為「彰化市第二停車場興建營運暨移轉案」，開發商益彰股份有限公司董事長劉嘉誠，已以他的名義發出開工典禮邀請函，將於8月14日上午10點到11點30分，在基地位置動土，宣告工程進入實質開發階段。

中友百貨彰化店為彰化縣第1間百貨公司，縣府於今年4 月20日核發建築執照，全案總投資額高達43億，預計打造地下4層、地上21層大樓，去年籌備階段，舉辦招商說明會，調查有近500家專櫃廠商表達高度意願參與。

縣府建設處表示，彰化市第二停車場(停五)基地面積7109平方公尺，計畫興建地上21層、地下4層的中友百貨，總高度達84.7公尺，結構系統採鋼骨結構，為停車場共構百貨商場設計，建物北側於B2到11F分別設有商場、餐飲場所及展場空間，另於12F到15F規劃電影院。南側於B1F到B4F規劃1200輛機車停車位，8F以上規劃700輛汽車停車位，將可紓解鄰近商圈停車位不足問題。

彰化

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