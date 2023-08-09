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淹水過後善後千萬別穿拖鞋 避免類鼻疽破傷風等傳染病

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供

卡努颱風為台灣帶來豐沛的雨量，也重創南投仁愛山區。南投縣衛生局表示，大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，也可能沒注意到水中的尖銳物品，穿著拖鞋將腳部裸露在外，恐有刺傷、割傷的風險存在，建議民眾最好穿著可防水保護性的雨鞋或防水長靴，並戴好手套及口罩，以避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病

南投衛生局指出，積水退後清理家園時應作好個人防護，務必注意飲食及環境衛生，以避免災後傳染病發生，例如災後清理家園時，務必做好手部、腳部防護，避免鉤端螺旋體及類鼻疽感染，清理時穿防水長靴及手套，傷口勿接觸汙水，落實巡、倒、清、刷，清除病媒蚊孳生源，建議居家環境用肥皂、500PPM稀釋漂白水及75%酒精做清潔，避免細菌滋生殘留。

此外，由於山區飲用水缺乏，豪雨可能導致飲用水濁度上升，強調避免食用生冷或疑似遭汙染之食物，飲用水務必煮沸後再飲用，以及食品澈底加熱，因為食品溫度超過100℃，細菌才易被消滅；泡水廚房用具及餐具要消毒後才能使用，也不要食用泡過水或解凍過久的食物；並依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生。

夏天為登革熱及腸病毒的好發期，南投衛生局也教導災區民眾，整理家園時，請同時注意清除室內外所有積水容器、垃圾及廢物，以防止病媒蚊孳生，降低登革熱等蟲媒傳染病發生的風險，工作完畢或裝備卸除後，仍應以清水及肥皂洗手。如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，請儘快就醫。就醫時務必告訴醫師居住地區及污水淤泥暴露史，以利診斷。

卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／消防署提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／南投衛生局提供
卡努颱風重創南投仁愛山區，南投衛生局建議大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，注意飲食及環境衛生。圖／南投衛生局提供

衛生局 南投 傳染病

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