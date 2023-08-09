淹水過後善後千萬別穿拖鞋 避免類鼻疽破傷風等傳染病

卡努颱風為台灣帶來豐沛的雨量，也重創南投仁愛山區。南投縣衛生局表示，大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，也可能沒注意到水中的尖銳物品，穿著拖鞋將腳部裸露在外，恐有刺傷、割傷的風險存在，建議民眾最好穿著可防水保護性的雨鞋或防水長靴，並戴好手套及口罩，以避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

南投衛生局指出，積水退後清理家園時應作好個人防護，務必注意飲食及環境衛生，以避免災後傳染病發生，例如災後清理家園時，務必做好手部、腳部防護，避免鉤端螺旋體及類鼻疽感染，清理時穿防水長靴及手套，傷口勿接觸汙水，落實巡、倒、清、刷，清除病媒蚊孳生源，建議居家環境用肥皂、500PPM稀釋漂白水及75%酒精做清潔，避免細菌滋生殘留。

此外，由於山區飲用水缺乏，豪雨可能導致飲用水濁度上升，強調避免食用生冷或疑似遭汙染之食物，飲用水務必煮沸後再飲用，以及食品澈底加熱，因為食品溫度超過100℃，細菌才易被消滅；泡水廚房用具及餐具要消毒後才能使用，也不要食用泡過水或解凍過久的食物；並依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生。