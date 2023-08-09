老化導致吞嚥障礙 員榮醫院協助老翁擺脫鼻胃管、吃下美味爌肉飯

不少老年人因為老化、退化，而有吞嚥問題，彰化縣83歲陳姓老翁吃東西常嗆到，甚至還引發肺炎，員榮醫院復健科主任陳冠霖表示，老翁除因帕金森氏症、也有聲帶閉合不全情形，語言治療師透過治療儀、練習口腔運動等治療，讓老翁終於擺脫鼻胃管，重新嘗到爌肉飯的美味。

陳冠霖表示，吞嚥障礙是老年人常見問題，可能與老化、體力虛弱、中風、退化性疾病、頭頸癌等因素造成，會造成口腔肌肉衰弱、萎縮、功能變差，有些長輩甚至因此得靠鼻胃管灌食，也造成老人家會覺得不方便且尊嚴受損，患者也失去品嘗美食的樂趣，而家人也需接受專業訓練才會灌食。

如果又只有兩老相伴，「老顧老」時，更增加照顧工作的困難，陳冠霖說，員榮醫療體系由復健科、牙科、神經內科、家醫科、胸腔科及社區醫療部跨團隊整合，協助有吞嚥困難的老人家，能重新由口進食。

復健科語言治療師許哲維說，老人家常因嚴重的吞嚥困難，吃東西或喝水時不慎嗆咳，引發吸入性肺炎，嚴重時會導致呼吸衰竭、敗血性休克，甚至死亡，如李前總統就因喝牛奶時嗆到，住院數月後往生。

最近團隊治療陳姓老翁，先做纖維內視鏡吞嚥檢查(FEES)，許哲維說，在「質地測試」的過程中，測試流質到穠狀質地的各種食物殘留情況，發現不論哪種質地的食物都會卡在老先生的喉嚨，且嚴重的話還可能會有食物殘渣掉入肺部引發肺炎。

許哲維說，團隊先透過包舌運動，訓練舌頭肌力的靈活程度，再藉由不同質地食物練習進食，選用適合老翁的軟食、泥狀及高營養等易於咀嚼和吞嚥的食物，逐步訓練從口進食，老先生也慢慢地從喝水進步到能吃完一小碗粥，最後終於能再吃到心目中最美味的爌肉飯。