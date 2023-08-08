影／父親節赴南投連夜救災 盧秀燕：這些爸爸是我們的英雄

颱風卡努外圍環流帶來豪雨，重創南投縣仁愛鄉，多處發生淹水和土石流災情，台中市長盧秀燕確診，接到求助電話馬上指派台中市消防局、建設局前往搶修。今日是父親節，但台中市消防局、建設局同仁仍投入南投救災。盧秀燕說，今年父親節很不一樣，有些爸爸沒辦法回家，感謝他們願意犧牲父親節的時間，為公務付出，給這些「英雄爸爸」一個掌聲。

台中市建設局挺進南投縣仁愛鄉土石流受創嚴重區域，7日派遣第一波人力機具已抵達災區搶災，今日更持續加派，目前已投入36名人力及38台機具，建設局現場指揮官也持續投入搶災，天未亮就抵達災區指揮，部分路段已先行搶通。

盧秀燕感性表示，今年父親節很不一樣，有些爸爸沒辦法回家，因為他們投入南投救災，徹夜未眠為受災家園揮汗重建，還有些爸爸深入雲林登革熱疫區，支援雲林縣的清消工作，避免疫情持續擴張。

盧秀燕說，「這些爸爸是我們的英雄」，他們來自台中市消防局特搜大隊、建設局、水利局及環保局，都是我們的市府同仁。她要跟英雄爸爸們說聲感謝，感謝他們願意犧牲父親節的時間，為公務付出，也感謝英雄爸爸的家人們願意把爸爸借給市府，為台中鄰近的縣市伸出援手。

盧秀燕說，因為這個不一樣的父親節，她想跟市民朋友請託，給我們的「英雄爸爸」一個掌聲，ㄧ句留言鼓勵，讓溫暖的台中給他們更多力量，平安順利完成任務。