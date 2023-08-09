賣回收物 中市年賺1.6億

垃圾變黃金。台中市環保局推動資源回收有成，回收物轉賣去年獲得1.6億元，比前年多5300萬元。環保局長陳宏益說，近年回收的電動按摩椅、大型行李箱愈來愈多，「寶之林」再生中心維修員動手修理後，有需要民眾可去「掏寶」循環利用，不必再花大錢採購。

陳宏益說，資源回收項目繁多，有趣的是只要國際油價、原物料等上漲，帶動物價上漲，民眾發揮惜物精神，資源回收量就會增加，2022年資源回收變賣所得高達1.6億元，其中清潔隊資收物收益占8成3、總金額1.34億元，熟廚餘賣出1289萬元，廢車766萬元、回收家具438萬元。

環保局發現，近年民眾丟棄電動按摩椅、大型行李箱的件數愈來愈多，很多按摩椅可能故障遭丟棄，但也有不少只是汰舊換新，零件故障或根本沒壞，只要整理、清潔後就能再使用。陳宏益說，「寶之林」的維修師傅手藝好，可以把按摩椅、行李箱修到堪用，民眾有興趣可去尋寶。

家住豐原的陳姓市民說，去年她把大型按摩椅回收，因當初購買時，沒想到按摩椅很占空間，久了愈看愈礙眼，加上轉賣價格差太大，放了3年只好送給南屯1處長照關懷據點，購買時應先評詁。

環保局表示，故障小家電如電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機及檯燈等，不用丟都可送「寶之林」維修，填寫基本資料，維修師診斷是否可修復，完成後電話通知領回，只酌收工本費50元。

環保局表示，近年資源回收物的變賣所得提高，去年有1.6億元，2021年回收物變賣所得1.04億元、2020年8773萬、2019年9391萬。