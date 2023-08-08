爸爸節心聲…分局長小年夜突接派令 除夕團圓夜破滅
不少人選擇在父親節這天外出歡慶，但警職工作受輪班、輪調影響，無法天天團聚。東勢警分局長林大為回憶，今年小年夜幫3個孩子洗完澡，睡前卻接到調動台中派令，眼看除夕團圓夜破滅，他與孩子淚眼汪汪蓋上棉被。林大為說，許多警職同仁在重要節日無法陪伴家人，因此在父親節這天舉辦88節羽球聯誼賽，鍛鍊好強健體魄才能陪伴家人更久。
家住北部的46歲林大為，今年初榮升東勢警分局分局長，在同仁眼中，林大為與家人關係密切，勤餘時間可聽見林與孩子視訊問候，甚至休假日，3位孩子也會現身辦公室探班。
林大為分享，今年小年夜突然接獲派令調動台中，當時剛幫3個孩子洗完澡，送他們躺上床，並跟他們說，「爸爸無法陪你們過年了，大哥哥要當媽媽的好幫手，要幫忙照顧弟妹，波弟要好好寫字，學習好脾氣，妹妹要練習速度快一點，吃多一點喔，你們都要更獨立一點，不要讓媽媽那麼累喔」。
林大為說，那時他剛說完，弟弟哽咽說，「爸比你這樣說，我都要哭了」，事實上，他與孩子們早已含著眼淚，蓋上棉被，但也深信他與孩子都會更加堅強、獨立。
有感身兼父職的員警是家庭的重要支柱，為了讓分局的警察爸爸們能夠在父親節這天紓發一下，今天舉辦東勢分局第一屆「88節羽球聯誼賽」，邀請家人一起享受親子時光，並致贈量販店禮券，祝福警職爸爸們父親節快樂。
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