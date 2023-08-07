日月潭減碳 循環杯買飲料 9月底前省15元

為推廣減塑，日月潭國家風景管理區去年導入循環杯借用系統，今年再與南投縣環保局加碼合作，至9月底前持循環杯至指定飲品店家消費，每杯飲料可折價15元，預估可減少5萬個一次性飲料杯，可減少550公斤碳排放。

日月潭風景區管理處指出，日月潭是國內外知名景點，近年推動觀光活動，基於環境永續理念，推廣從源頭減塑，從2022年6月起導入「循環杯借用系統」，並在向山、伊達邵遊客中心、水社綜合商場借問站等3處設有自助歸還站，埔里、魚池、集集、水里4鄉鎮也有20多家旅宿及餐飲業者加入循環杯免費借還行列。

日管處今年更與南投環保局合作，在暑假旅遊高峰期推廣循環杯，即日起至9月底前，凡民眾前往日月潭商圈周邊的循環杯借還站，借用循環杯至指定店家購買飲品，每杯飲料可享有折價15元優惠。

南投縣環保局表示，每次租借循環杯消費飲品除了現金折價優惠，還有1次抽獎機會，環保局將在10月中旬抽出折疊腳踏車、雲品溫泉酒店餐券及綠點10萬點等大禮，期望透過加碼優惠提升日月潭綠色旅遊的量能，讓旅遊也能很低碳永續。

環保局長李易書則說，以一個紙杯可產生0.011公斤的碳排放量，暑假期間日月潭約能湧入75.6萬人，遊客在活動期間若能自備環保杯或租借循環杯購買飲料，預估能減少5萬個一次性飲料杯，可減少550公斤碳排放，降低溫室效應。