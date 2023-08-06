雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少需5天，環保局啟動緊急應變，協調鄰近掩埋場緊急暫置及焚化廠分流調度，確保民生垃圾收運不受影響。

環保局表示，后里地區昨天早上雷雨交加，后里焚化廠遭受雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，導致全廠停電無法正常運轉，已緊急聯繫安排檢修，請廠商最短時間內修復，盡速恢復焚化廠正常操作運轉，另環保局已啟動緊急應變措施，確保民生垃圾收運正常。

環保局長陳宏益表示，后里廠每日進廠量約800公噸，已分流調度鄰近掩埋場及焚化廠處理，民生垃圾收運不受影響，環保局已與台中市廢棄物清除處理商業同業公會聯繫協調，維持民生垃圾正常收運，部分事業廢棄物請業者先暫存於廠區，請共體時艱。