快訊

成都世大運／張鎮衙狂飆7記3分球！中華2分之差氣走日本 奪隊史最佳11名

羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

南韓論文稱找出室溫超導體LK-99 台大實驗結果未復現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
后里焚化廠昨遭雷擊，設備損壞，環保局啟動緊急應變，民生垃扱照收，事業廢棄物暫緩處理。圖／環保局提供
后里焚化廠昨遭雷擊，設備損壞，環保局啟動緊急應變，民生垃扱照收，事業廢棄物暫緩處理。圖／環保局提供

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少需5天，環保局啟動緊急應變，協調鄰近掩埋場緊急暫置及焚化廠分流調度，確保民生垃圾收運不受影響。

環保局表示，后里地區昨天早上雷雨交加，后里焚化廠遭受雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，導致全廠停電無法正常運轉，已緊急聯繫安排檢修，請廠商最短時間內修復，盡速恢復焚化廠正常操作運轉，另環保局已啟動緊急應變措施，確保民生垃圾收運正常。

環保局長陳宏益表示，后里廠每日進廠量約800公噸，已分流調度鄰近掩埋場及焚化廠處理，民生垃圾收運不受影響，環保局已與台中市廢棄物清除處理商業同業公會聯繫協調，維持民生垃圾正常收運，部分事業廢棄物請業者先暫存於廠區，請共體時艱。

后里 廢棄物

延伸閱讀

屏東縣3鄉大雷雨至少2小時 慎防劇烈降雨雷擊

屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源

台中苗栗大雷雨持續到近中午 慎防雷擊強風

相關新聞

雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少...

台中港填方區新建海堤工程動土 提供離岸風電相關產業進駐

「台中港填方區新建海堤工程」今天辦理動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，提供...

鄭文燦南投勘災 台14線埔里到霧社下午5時前搶通

連日暴雨，南投縣仁愛鄉災情嚴重，行政院副院長鄭文燦今天由交通部長王國材、南投縣長許淑華等人陪同，到仁愛鄉公聽取簡報，並實...

台中1108家工廠納管還差一哩路 市府開家教班傳授技巧

未登記工廠申請納管期限已於去年3月19日屆滿，台中市申請納管共計8376家，取得納管核定為6709家、還有1108家未完...

貓走失2月逝世 飼主訴收容所過程有疏失 中市府諾改善

有民眾指出，她朋友貓日前走失，被發現送往台中南屯動物園收容，貓身體狀況差，奄奄一息，但園區人員表示下班時間無法領回，隔日...

南投災情慘重 蔣萬安致電許淑華：北市隨時提供協助

受卡努颱風外圍環流與西南氣流影響，南投雨勢驚人，單日累積降雨量就破千毫米，其中仁愛鄉災情嚴重，多處地區都有災情傳出。台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦