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后里焚化廠雷擊停擺 緊急處置民生垃圾收運不受影響

中央社／ 台中6日電

颱風卡努外圍環流影響，5日上午7時許，后里焚化廠遭雷擊，全廠停電無法正常運轉，設備受損修復需5天，中市府協調鄰近掩埋場，緊急暫置及焚化廠分流調度，確保民生垃圾收運不受影響。

台中市環保局今天發布新聞稿，5日早上后里地區雷雨交加，轟隆雷聲下，后里焚化廠遭受雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，導致全廠停電無法正常運轉，已緊急聯繫安排檢修，環保局也已啟動緊急應變措施。

環保局長陳宏益表示，后里廠每天進廠量約800公噸，已分流調度鄰近掩埋場及焚化廠處理，並滾動調整因應，請市民朋友安心，民生垃圾收運不受影響。

環保局已與台中市廢棄物清除處理商業同業公會聯繫協調，維持民生垃圾正常收運，部分事業廢棄物請業者先暫存於廠區，共體時艱。

后里 廢棄物 停電

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