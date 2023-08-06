打通大智路貫通台中火車站前後站 議員：另個關鍵是林佳龍

台中市政府拆除大智慧學苑大樓，打通大智路，台中車站前後站無縫接軌。市府日前舉辦紀念牆啟用儀式，成為城區發展的重要里程碑。議員江肇國指出，前市長林佳龍任內，說服內政部同意都市計畫，也是大智路通車另一個重要關鍵。

大智路打通前，台中火車站從前站到後站得繞道而行，尖峰時段成為交通瓶頸。貫通後只需花1分鐘，那讓在地人超有感的建設。

市長盧秀燕任內拆除大智慧大樓，說服地主成就「全台最大住商拆遷案」典範，再獲武德街4名地主支持道路拓寬自行拆除建物，完成大智路打通的最後一哩路。市府強調：不能開工的要開工、不能完工的要完工。

民進黨議員江肇國表示，大智路貫通還有另一個重要關鍵。他說，除了市府團隊在補償與價格上與所有權人取得協議，順利完成，其實在2015年前市長林佳龍任內，積極推動都市計畫變更，多方多次協調說服內政部同意都市計畫，將大智慧大樓的商業用地轉換為道路用地，除了預算的支持以外，大智路貫通的都是計劃是另一個成功關鍵。

江肇國說，或許有人覺得前置作業過程只是「紙上畫畫」，但萬事起頭難，如果沒有都市計畫變更作為基礎，這條延宕數十年的道路建設就無法順利突破，因此整個貫通過程與經歷，要感謝所有參與者辛勤付出。