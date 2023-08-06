台中羅布森書蟲房最後義賣 粉絲朝聖

台中羅布森書蟲房被譽為「台中最美獨立書店」，在連鎖、網路書店夾擊下存活，苦撐10年後，上個月熄燈，昨天舉行二手書公益拍賣會，吸引粉絲到場最後巡禮。書店迷感嘆「時代的眼淚」，台北1對父子感佩書店守承諾「10年不關」，特別到台中朝聖學習。

羅布森董事長汪世旭本業作升降椅，2010年覓地蓋工廠，買下位於中彰投交界的烏日區溪尾里土地，地處偏遠，當地孩子親近書本的機會不多，愛書成痴的他，10年前在稻田中央開獨立書店，承諾10年不關閉。

書店開滿10年後，上月關門，昨天舉行書籍義賣。住台北的楊姓大學生說，他和父親都是愛書人，感佩書店能做到「10年不關」，他之前就想來羅布森書蟲房，但未能成行，直到得知書店熄燈，還有舉辦義賣，搶搭末班車來朝聖學習。

林姓男子說，他每次經過這棟大樓，看到「10年不關的書房」就很感動，擲千金撐10年的開店霸氣令人佩服，吹熄燈號很可惜，但最後書店辦義賣捐助公益，真的很有意義，特別要來衝一波支持。

汪世旭說，當時他許諾要打造世界最美書店，好書開放免費借閱，以及書店10年不關，他從本業提撥1000萬元打算撐10年，沒想到3年就用完了，轉型為精選3000本書的閱讀場域，後又遇到疫情，經營獨立書店很有趣，但大不易。

汪世旭說，前年底書店搬回市區開設「森書坊」，上個月底滿10年宣布熄燈，前後投入8000多萬元，最初的書店原址現在是公益共生據點；下一步打算捐出圖書館，已在籌設、選址；8月12日還有場拍賣會，下午1點到6點分8場次，每場次限30人，所得全數捐教育公益團體。