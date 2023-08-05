公車臨時取消班次中市官方APP卻未即時顯示？議員要求改善

台中市民搭乘雙十公車10公里免費，不過官方推出的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。議員表示，公車APP未即時反應公車動態，有的公車沒打開GPS定位系統，導致該班車無法顯示在APP，甚至業者缺司機脫漏班或取消，APP也無法即時顯現，讓人「等無車」，要求市府改善。台中市交通局表示，市府積極建置智慧公車站牌，提供民眾公車預估到站時間，也會持續監督公車業者，務必依核定班表準時發車。

張姓學生上下課都搭乘525路公車。他說，曾遇過因公車故障，臨時取消班次，但APP卻未即時顯示不發車訊息，發車時間過後3分多鐘，才直接跳到下一班的發車時間，他驚覺不對勁打給公車客服確認，才知道班次取消，相當傻眼。

另外，有部分班次的GPS定位系統出問題，或是駕駛沒有打開GPS，導致該班車無法顯示在APP，讓民眾誤以為沒發車。住在神岡的林先生每兩周要到市區醫院回診，他說，有些公車發車後，可能GPS定位出問題，發車5至10分鐘，APP才顯示公車位置，但因不確定會不會發車，已改搭其他路線，十分困擾。

議員周永鴻表示，公車APP要即時反映公車動態，但有公車班次取消，APP資訊未及時更新，甚至有部分公車路線暑期減班，卻沒有宣導，APP的最新消息也沒註明，讓民眾「等無車」。另不少民眾也認為民間APP比官方還好用，市府應檢討並改善。

台中市交通局表示，為改善台中公車候車環境，交通局持續維護公車動態資訊系統，透過動態系統網頁、手機APP應用程式，搭車民眾可隨時掌握公車動態資訊，同時積極建置公車智慧型站牌，透過附掛於候車亭、醫院、機關學校等地點，或於人行道設置獨立式智慧公車站牌，提供民眾公車預估到站時間。

交通局指出，每日針對業者因車輛故障或駕駛身體不適，而取消發車班次及道路通阻資訊，皆公布於「台中公車」APP及公車動態系統網頁，提供乘車民眾最即時公車資訊。交通局會持續監督公車業者，務必依核定班表準時發車，提供民眾完善的大眾運輸服務。