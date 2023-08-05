快訊

獨／竹東高中也爆不續聘爭議 教師指控被當免洗筷

成都世大運／吳芳嫻、梁恩碩網球女雙封后 體育署5金達標

卡努颱風如同當年辛樂克 「悲情加油站」4度被土石流滅頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車臨時取消班次中市官方APP卻未即時顯示？議員要求改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府推出官方的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。圖／議員周永鴻提供
台中市政府推出官方的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。圖／議員周永鴻提供

台中市民搭乘雙十公車10公里免費，不過官方推出的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。議員表示，公車APP未即時反應公車動態，有的公車沒打開GPS定位系統，導致該班車無法顯示在APP，甚至業者缺司機脫漏班或取消，APP也無法即時顯現，讓人「等無車」，要求市府改善。台中市交通局表示，市府積極建置智慧公車站牌，提供民眾公車預估到站時間，也會持續監督公車業者，務必依核定班表準時發車。

張姓學生上下課都搭乘525路公車。他說，曾遇過因公車故障，臨時取消班次，但APP卻未即時顯示不發車訊息，發車時間過後3分多鐘，才直接跳到下一班的發車時間，他驚覺不對勁打給公車客服確認，才知道班次取消，相當傻眼。

另外，有部分班次的GPS定位系統出問題，或是駕駛沒有打開GPS，導致該班車無法顯示在APP，讓民眾誤以為沒發車。住在神岡的林先生每兩周要到市區醫院回診，他說，有些公車發車後，可能GPS定位出問題，發車5至10分鐘，APP才顯示公車位置，但因不確定會不會發車，已改搭其他路線，十分困擾。

議員周永鴻表示，公車APP要即時反映公車動態，但有公車班次取消，APP資訊未及時更新，甚至有部分公車路線暑期減班，卻沒有宣導，APP的最新消息也沒註明，讓民眾「等無車」。另不少民眾也認為民間APP比官方還好用，市府應檢討並改善。

台中市交通局表示，為改善台中公車候車環境，交通局持續維護公車動態資訊系統，透過動態系統網頁、手機APP應用程式，搭車民眾可隨時掌握公車動態資訊，同時積極建置公車智慧型站牌，透過附掛於候車亭、醫院、機關學校等地點，或於人行道設置獨立式智慧公車站牌，提供民眾公車預估到站時間。

交通局指出，每日針對業者因車輛故障或駕駛身體不適，而取消發車班次及道路通阻資訊，皆公布於「台中公車」APP及公車動態系統網頁，提供乘車民眾最即時公車資訊。交通局會持續監督公車業者，務必依核定班表準時發車，提供民眾完善的大眾運輸服務。

公車 台中市 議員

延伸閱讀

颱風卡努來襲 台北捷運班距延長、公車得停駛

台2線濱海公路7日夜間全封 執行瑞芳福龍宮陸橋拆除

民眾隨手丟...大雅國小旁溪流變垃圾溪 民代呼籲加強監測宣導

17日起基隆R86調整讓轉乘方便 提早發車末班車延後收班

相關新聞

公車臨時取消班次中市官方APP卻未即時顯示？議員要求改善

台中市民搭乘雙十公車10公里免費，不過官方推出的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。議員表示，公車APP未即時反應公...

扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

父親節前夕各地忙著表揚模範父親，彰化縣永靖鄉模範父親張偉民被推薦為縣級模範父親；今天他表示，給妻子穩定的家庭生活，給孩子...

台灣Q彈手打蕎麥麵新紀元 專用教室今二林鎮啟用

全台第一個手打蕎麥麵教室今天在彰化縣二林鎮開張，二林鎮農會、二林斗苑休閒農業區發展協會邀請日本五段級蕎麥師傅示範製作蕎麥...

影／豪雨炸襲台中海線 道路、農路快分不清

卡努颱風遠離，受西南風影響，暴雨狂襲中南部，今天一早台中市大甲區及外埔區部分路段因豪雨宣洩不及，水淹過一個輪胎高，甚至道...

影／梨山水蜜桃遇雨落果 果農悲：搶收沒路送下山全爛光

現值台中市梨山高經濟作物水蜜桃產季，卻接連遇上杜蘇芮與卡努颱風，強風雨勢造成水蜜桃落果、水傷，農民搶收水蜜桃卻因中橫便道...

下雨天出門就對了 彰化親子闖闖市集3童抽中小哈雷

彰化縣兒童藝術節親子闖關市集今天員林演藝廳戶外廣場熱鬧展開，雖然天空飄雨，擋不住小朋友想騎「警察叔叔的小哈雷」夢想，網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦