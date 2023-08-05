彰化「阿三肉圓」干貝肉圓110元被嫌貴 300顆2小時賣光

繼台南市阿堂鹹粥被嫌貴後，彰化市排隊名隊「阿三肉圓」的干貝肉圓每顆要110元，也被網友嫌批評太貴，還飆三字經，但彰化今天上午雨勢不停，卻仍有老饕撐傘排隊。「阿三」肉圓老闆張耀仁說，干貝肉圓料多且做工繁複，民眾如果認為價錢合理就來點，其實限量300顆不到中午就已賣完。

位在彰化市三民路的「阿三肉圓」，創於1986年，在彰化算是後起之秀，以餡皮酥脆知名，與彰化知名的「北門口肉圓」同門，多年前參加彰化政府舉辦的肉圓大賽包辦冠軍及網路最佳人氣獎等大獎，從此一砲而紅，在營業時間總是大排長龍，假日甚至排到60公尺以上。

阿三肉圓也隨著物價上漲，調漲價格，一路從30元、45元、50元調整價格，今年4月漲為55元，由於生意好，被國稅局盯上，3年前開具發票。

不過，近日有人在PTT八卦板以「X您X彰化一顆肉圓110？？？」為題發文，並上傳彰化知名肉圓店「阿三肉圓」的菜單照，大顆的干貝肉圓要110元，小顆的香菇蛋肉圓則是55元，讓他覺得無法接受。

PO文者還指出，業者雖然有提供發票，但沒有冷氣，用餐環境他也不滿意，「排隊等了20分鐘，這一顆號稱大肉圓要110欸！誰再說南部又老又窮是鄉下！」

「阿三肉圓」老闆張耀仁說，由於近年來豬肉、蛋、麵粉、地瓜粉等原物料漲太兇，尤其因烏克蘭戰爭，麵粉等物料飆漲，才不得已調整價格，以網友批評的干貝肉圓賣到110元為例，除了餡料比一般肉圓豐富外，香菇、肉塊等級也較高，而且做工繁複，消費者只要認為價格合理，也不勉強，其實目前每天限量300顆，都供不應求。

今天上午彰化下著不小雨勢，不少人撐著傘就在店門外排隊，店家原預定10點半開門，為了不讓消費者冒雨等候太久，提前營業。張耀仁說，限量的干貝肉圓不到中午就已完售。

一對來自外地的男女說，他們從網路上專程前來吃「阿三肉圓」，吃過後，覺得皮很脆，很好吃，並認為一顆一般的肉圓賣55元還能接受 ，至於干具肉圓一顆會不會110元嫌太貴？這就要看自己喜不喜歡吃干貝。