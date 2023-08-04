南投高齡者車禍死傷達400多人 事故前三鄉鎮市在這裡

南投縣今年1到5月高齡者路口死亡8人，受傷人數406人，最常發生的鄉鎮依次是竹山鎮、南投市、草屯鎮，成為老人交通意外高風險熱區。南投縣政府到周邊16個里，教導老人家交通安全規則，利用手勢指揮等技巧，提醒車輛禮讓，減少老人路口交通事故。

南投市中興路6月有名80多歲阿嬤，未注意紅燈橫越馬路，讓機車騎士緊急煞車摔傷，南投縣高齡人口超過20%，已成超高齡社會，老人交通安全問題嚴重，不僅自己受傷，也可能引發汽機車事故。

南投縣新聞行政處表示，依交通部道安資訊查詢網統計，南投縣今年1至5月，高齡者路口死亡8人，占30日內死亡人數的16%；高齡者路口受傷406人，占受傷總人數的9.2%。

高齡行人車禍主因，包括未依規定走行人穿越道、穿越道路未注意來車，或未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路，加上生理機能老化因素，以致發生交通事故的比例在所有年齡層中偏高。

縣政府分析高齡者交通事故最多鄉鎮，前3名依序是竹山鎮、南投市及草屯鎮，由新聞行政處從這3市鎮選擇16個里，每個里辦理3場次交通安全宣導。交通部招募「路老師」以有獎問答、體驗互動方式，提醒長輩們了解高齡者車禍原因及安全用路的觀念，也教導老人家過馬路的安全技巧，例如穿著明亮、不要在路段中任意穿越道路、要走行人穿越道、注意轉彎車輛、電動代步器路權比照行人等。