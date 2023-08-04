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等了20年！中科西南向聯外道今通車 打通海線交通命脈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影

台積電中科2奈米廠力拚明年底前完工投產，政府為解決中科交通問題，闢建台中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工今天通車。台中市長盧秀燕說，這條路等20年終於通車，串聯中科園區與台灣大道、向上路、國道3號龍井交流道，通勤免受塞車、約可節省10分鐘車程，打通往海線交通命脈，有助西屯、龍井、沙鹿等區發展。

盧秀燕說，市府在中科園區開園後，規畫西南向聯外道路，由於造價太高，總經費超過21億元，市府自籌14億元，台中市財政困難，自有稅收不夠，但營業稅等上繳2000億稅收給中央，感謝歷任在地立委向中央爭取經費，由內政部營建署補助7億元。

盧秀燕說，開不了工的要開工，完不了工一定要完工，牽涉中科就業人口通勤，以及西屯、龍井、沙鹿3區民眾交通、經濟發展，她上任後編列經費，感謝在地議員支持，她本人親自開工、今主持通車典禮，並且正式命名為西屯路四段。

建設局長陳大田說明，西南向聯外道路長度2074公尺，寬度40公尺，東起西屯路與都會園路道路之路口向西行，最後銜接台灣大道與特五號道路(中興路)，並考量台灣大道龐大的車流，在交會處以陸橋跨越台灣大道的方式，降低對台灣大道影響，所有權人192人，協議價購率90.78%，讓市民以更便捷的方式移動，達到提升產業運輸效益，並帶動地方經濟繁榮。

台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾今天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 中科

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