等了20年！中科西南向聯外道今通車 打通海線交通命脈

台積電中科2奈米廠力拚明年底前完工投產，政府為解決中科交通問題，闢建台中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工今天通車。台中市長盧秀燕說，這條路等20年終於通車，串聯中科園區與台灣大道、向上路、國道3號龍井交流道，通勤免受塞車、約可節省10分鐘車程，打通往海線交通命脈，有助西屯、龍井、沙鹿等區發展。

盧秀燕說，市府在中科園區開園後，規畫西南向聯外道路，由於造價太高，總經費超過21億元，市府自籌14億元，台中市財政困難，自有稅收不夠，但營業稅等上繳2000億稅收給中央，感謝歷任在地立委向中央爭取經費，由內政部營建署補助7億元。

盧秀燕說，開不了工的要開工，完不了工一定要完工，牽涉中科就業人口通勤，以及西屯、龍井、沙鹿3區民眾交通、經濟發展，她上任後編列經費，感謝在地議員支持，她本人親自開工、今主持通車典禮，並且正式命名為西屯路四段。