聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰基難停車 1到7月開罰1694件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化基督教醫院周邊的彰化市旭光路段，機車違停嚴重，光南里長蔡耀叁昨現場設置禁停標示，要求院方提供充足停車位。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院周邊的彰化市旭光路段，機車違停嚴重，光南里長蔡耀叁昨現場設置禁停標示，要求院方提供充足停車位。記者劉明岩／攝影

彰化市旭光路彰化基督教醫院周邊機車違停嚴重，頻遭檢舉，警方今年1到7月告發1694件。彰化市光南里長蔡耀叁昨前往設置禁停標示牌，要求彰基提供充足停車位，否則看病花錢還要多繳罰單，情何以堪。彰基公關部主任郭芳智說，院方已盡量提供停車位，會想辦法再擴充。

彰基病患及陪病家屬多，醫院周邊停車位不足，尤其是機車位更是缺乏，附近民眾說，機車像打游擊戰般亂停車，旭光路、博愛街騎樓到人行道、道路，甚至附近巷道都停滿機車，行人沒地方走影響交通，居民也不勝其擾。

蔡耀叁說，近半年出現檢舉達人，頻檢舉違停，員警到場告發，很多人吃上罰單，有的停2天機車上就夾了2、3張逕行舉發單；彰基要設置足夠的停車位，否則來看病就很可憐了，還要繳每張600元罰單說不過去。

警方在旭光路段設有禁停標誌，但因有一段距離，很多機車族仍違停在人行道上。警方表示，接獲檢舉後到場舉發，單是今年1到7月就告發1694件。蔡耀叁批評是設「陷阱」，徵得市公所同意，昨在場設置禁停標示桿，提醒違停會被拖吊。

蔡耀叁認為，彰基本院、兒童醫院地下1樓有廣大空間，應開放病患及陪病家屬停放機車，才能有效解決周邊停車亂象。

院方表示，為避免員工佔用停車空間，已要求員工不得在方圓500公尺內停車，否則查到就要罰錢處分；醫院旁空地及研究大樓地下1樓等處，均已提供機車停放，將再研議增加更多停車空間，共同解決停車位不足問題。

違停 人行道 彰化 罰單 標誌 機車族

延伸閱讀

彰基就醫停車難 今年1到7月告發違停1694件

機捷A22站通車周邊行人地獄 一出口路段車占用、電桿擋

不滿車子違停家門口 屋主怒持鐵鎚砸爛車窗玻璃

溪頭停車採小時計費 小型車每小時50元、當日最高180元

相關新聞

盧秀燕「拜託」 中捷藍線再爆攻防

中捷藍線再成政治攻防話題，台中市長盧秀燕前天「拜託」中央不要擱置或退回藍線報告，行政院副院長鄭文燦、前院長蘇貞昌先後表示...

溪頭登記免費停車 未成年也申請

南投鹿谷溪頭自然教育園區8月起停車改為電子化收費，提供鹿谷鄉親每人可登記1輛車免費停車的福利，溪頭園區管理單位台大實驗林...

中市標線雨後脫落引發熱議…管線業者重畫 市府罰3萬

近日大雨滂沱，有民眾發現台中市中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後大片剝落下來，還整片漂流到路邊，好像用紙糊上去的，引發...

彰基難停車 1到7月開罰1694件

彰化市旭光路彰化基督教醫院周邊機車違停嚴重，頻遭檢舉，警方今年1到7月告發1694件。彰化市光南里長蔡耀叁昨前往設置禁停...

社宅挨批不均 中市府：續尋地興建

台中市拚蓋社宅，目前完工、興建與規畫中的已破萬戶。議員批評社宅過度集中市區、大里、太平，有就業潛力的潭雅神沒納入規畫，海...

社頭鄉生命紀念園區被視為風水寶地 將再擴建禮儀廳

彰化縣社頭鄉第六公墓的「社頭鄉生命紀念園區」禮儀廳不僅服務在地鄉親，鄰近的員林市等外鄉鎮市民眾也會來治喪，使用率極高，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦