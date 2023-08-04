彰基難停車 1到7月開罰1694件

彰化市旭光路彰化基督教醫院周邊機車違停嚴重，頻遭檢舉，警方今年1到7月告發1694件。彰化市光南里長蔡耀叁昨前往設置禁停標示牌，要求彰基提供充足停車位，否則看病花錢還要多繳罰單，情何以堪。彰基公關部主任郭芳智說，院方已盡量提供停車位，會想辦法再擴充。

彰基病患及陪病家屬多，醫院周邊停車位不足，尤其是機車位更是缺乏，附近民眾說，機車像打游擊戰般亂停車，旭光路、博愛街騎樓到人行道、道路，甚至附近巷道都停滿機車，行人沒地方走影響交通，居民也不勝其擾。

蔡耀叁說，近半年出現檢舉達人，頻檢舉違停，員警到場告發，很多人吃上罰單，有的停2天機車上就夾了2、3張逕行舉發單；彰基要設置足夠的停車位，否則來看病就很可憐了，還要繳每張600元罰單說不過去。

警方在旭光路段設有禁停標誌，但因有一段距離，很多機車族仍違停在人行道上。警方表示，接獲檢舉後到場舉發，單是今年1到7月就告發1694件。蔡耀叁批評是設「陷阱」，徵得市公所同意，昨在場設置禁停標示桿，提醒違停會被拖吊。

蔡耀叁認為，彰基本院、兒童醫院地下1樓有廣大空間，應開放病患及陪病家屬停放機車，才能有效解決周邊停車亂象。

院方表示，為避免員工佔用停車空間，已要求員工不得在方圓500公尺內停車，否則查到就要罰錢處分；醫院旁空地及研究大樓地下1樓等處，均已提供機車停放，將再研議增加更多停車空間，共同解決停車位不足問題。