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社宅挨批不均 中市府：續尋地興建

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
民進黨中市議員周永鴻批評，市府社宅集中原台中市區，潭雅神區域非但無社宅，更沒興建規畫。圖／周永鴻提供
民進黨中市議員周永鴻批評，市府社宅集中原台中市區，潭雅神區域非但無社宅，更沒興建規畫。圖／周永鴻提供

台中市拚蓋社宅，目前完工、興建與規畫中的已破萬戶。議員批評社宅過度集中市區、大里、太平，有就業潛力的潭雅神沒納入規畫，海線也只有1處社宅，市府因應就業人口湧入，應及早布局。台中市住宅處表示，市府在豐原蓋2社宅，中央已在潭子規畫490戶，另在清水、沙鹿蓋社宅。

台中產業聚落多，潭子、大雅、神岡周邊有中科大雅、后里園區，還有豐洲科技園區與神岡都市計畫等，未來將有上萬就業人口。民進黨議員周永鴻批評，社宅規畫集中人口核心區，潭雅神非但無社宅，更沒興建規畫，應該及早布局。

國民黨議員羅永珍說，市府整合潭雅神推動都市計畫，會來還有產業園區等，未來應會納入社宅、住宅區等，盼市府加速規畫，吸引青年返鄉，活化潭雅神區域。

海線議員王立任說，海線是工具機重鎮，還有大甲工業區等產業聚落，加上有空港、海港交通便利，有發展產業的優勢；沙鹿、梧棲人口持續增加，吸引年輕人，現在社宅供應太少，呼籲市府投入資源，讓年輕朋友安居工作。

台中市住宅處說明，社會住宅為整合服務，不限於當地行政區，豐原區已蓋安康社宅，還有2期規畫中，梧棲有三民社宅300戶；潭子區有由中央興建的社宅，可提供490戶，另中央盤點清水、沙鹿3處基地，可提供1434戶。

住宅處表示，市府將與中央住都中心合作，持續盤點合適土地，共同推升社會住宅興辦戶量，並搭配包租代管、租金補貼等多元居住協助政策，協助更多家庭安居樂業在台中。

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