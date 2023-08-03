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民代批山、海線社宅分配不均 中市府：續盤點合適土地

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民進黨中市議員周永鴻批評，市府社宅集中原台中市區，潭雅神區域非但無社宅，更沒興建規畫。圖／周永鴻提供
民進黨中市議員周永鴻批評，市府社宅集中原台中市區，潭雅神區域非但無社宅，更沒興建規畫。圖／周永鴻提供

台中市長盧秀燕拚社宅，目前完工、興建中與規畫戶數已超過萬戶。議員批評社宅集中原市區、大里、太平等地，潭雅神區域有中科大雅、后里園區，豐洲科技園區等，卻不僅沒有社宅，也未納入規畫。海線除梧棲三民社宅外，目前也都沒有規畫。議員批評，山、海線有就業優勢，可預期龐大就業人口移入，市府應及早布局住宅需求。

中市住宅處說明，社會住宅為區域整合、跨域服務的公共資源，服務範圍不限於當地行政區。臨近豐原區市府已興辦2處社宅，潭子區由中央辦「頭家安居」社宅，約提供490戶；市府於梧棲區「三民段好宅」，提供300戶社宅，中央盤點清水、沙鹿規畫3段基地，將可共提供1434戶。

台中產業聚落多，潭雅神地區未來更有豐洲、神岡都市計畫，預計將創造破萬就業人口。民進黨市議員周永鴻批評，社宅集中原市區、大里、太平等地，潭雅神區域非但無社宅，更沒興建規畫，市府不應將潭雅神視為「蛋白區」，至今僅有中央的潭子「頭家安居」490戶將開工，其他地段依舊0規畫。

國民黨市議員羅永珍表示，盧秀燕上任後，整合潭雅神為一區做都市計畫，接下來要做產業園區等，預計也會有社宅、住宅區等，盼市府加速規畫完成，提升地方經濟發展，吸引青年返鄉，活化潭雅神地區。

此外，海線地區市議員王立任認為，海線本就工具機重鎮，甚至還有大甲工業區等產業聚落，且海線有空港、海港，交通便利，有發展產業的優勢；沙鹿、梧棲等人口持續增加，也吸引更多年輕工作者，現在社宅供應過低，呼籲市府投入更多資源，讓年輕朋友，真正安居工作。

住宅處表示，市府將與中央住都中心合作，持續盤點合適土地，共同推升社會住宅興辦戶量，並搭配包租代管、租金補貼等多元居住協助政策，協助更多家庭安居樂業在台中。

台中神岡豐洲產業園區二期預計將有百家廠商進駐，創造近6000名就業人口，周邊居住需求將大幅增加。圖／周永鴻提供
台中神岡豐洲產業園區二期預計將有百家廠商進駐，創造近6000名就業人口，周邊居住需求將大幅增加。圖／周永鴻提供

社宅 議員 梧棲

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