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鑽漏洞！溪頭開放鹿谷鄉民登記免費停車 3天超過700輛
溪頭自然教育園區八月一日起全面改為電子化收費，正式調整收費標準，採小時方式收費，同時給予鹿谷鄉每1位鄉民都擁有登記1部車輛車號的福利，免收停車費優惠，但台大實驗林驚訝發現，才第3天就有700多人登記，電子收費廠商反映，甚至未成年幼童都申請登記，廠商也先將其排出，但仍不排除有人鑽漏洞借牌登記，若未來亂象無法解決，電子收費廠商不排除解約撤離。
台大實驗林指出，溪頭目前第一停車場約有650個小型車位、70個大型車位，第二、三停車場分別有89、49個停車位，實施傳統人工收費數十年，前年8月間著手建置智慧電子化停車設施，同年11月起先於車位較少的第二、三停車場率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為以時計價。目前第一停車場電子收費仍在試辦期，8月15日後恢復小型車每小時50元，當日最高180元，大型車當日最高250元。
面對鹿谷鄉民的爭取，台大實驗林同意未來第一停車場8月15日起電子收費後，歡迎鹿谷鄉民以1人1車為限，開始受理本人登記，享有停車免費的優惠，而非建檔的車輛車號進入園區，仍比照一般民眾收費；只是沒想到，才開放第3天就有700多人登記，超過第一停車場既有的650個車位數，如果這些鄉民同時前來免費停車，勢必影響其他遊客的停車權利，以及廠商的經營績效，不排除有人鑽漏洞借牌登記。
台大實驗林表示，未來會和鄉公所及電子收費廠商重新討論免費進場的實施辦法，畢竟鄉民福利登記停車太過氾濫，勢必會對現有遊客的停車權利帶來影響，將待鄉民登記完成後，並觀察1個月再重新檢討，並鼓勵遊客使用大眾交通運輸工具，以減少車輛上山，避免造成交通壅塞及廢氣排放，更能達到淨零排碳及綠色旅遊的目標。
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