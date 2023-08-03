鑽漏洞！溪頭開放鹿谷鄉民登記免費停車 3天超過700輛

溪頭自然教育園區八月一日起全面改為電子化收費，正式調整收費標準，採小時方式收費，同時給予鹿谷鄉每1位鄉民都擁有登記1部車輛車號的福利，免收停車費優惠，但台大實驗林驚訝發現，才第3天就有700多人登記，電子收費廠商反映，甚至未成年幼童都申請登記，廠商也先將其排出，但仍不排除有人鑽漏洞借牌登記，若未來亂象無法解決，電子收費廠商不排除解約撤離。

台大實驗林指出，溪頭目前第一停車場約有650個小型車位、70個大型車位，第二、三停車場分別有89、49個停車位，實施傳統人工收費數十年，前年8月間著手建置智慧電子化停車設施，同年11月起先於車位較少的第二、三停車場率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為以時計價。目前第一停車場電子收費仍在試辦期，8月15日後恢復小型車每小時50元，當日最高180元，大型車當日最高250元。

面對鹿谷鄉民的爭取，台大實驗林同意未來第一停車場8月15日起電子收費後，歡迎鹿谷鄉民以1人1車為限，開始受理本人登記，享有停車免費的優惠，而非建檔的車輛車號進入園區，仍比照一般民眾收費；只是沒想到，才開放第3天就有700多人登記，超過第一停車場既有的650個車位數，如果這些鄉民同時前來免費停車，勢必影響其他遊客的停車權利，以及廠商的經營績效，不排除有人鑽漏洞借牌登記。