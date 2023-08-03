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斥資2.5億改造 台中南區二信泳池重新啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，昨日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，昨日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供

台中市南區二信游泳池自2013年停用、荒廢10年，昨天重新啟用。台中市長盧秀燕說，游泳池斥資2.5億元改造，變身兼顧兒童、成人與長輩需求的「游泳館」，也市政府是與民間合作、成功帶動台中運動產業發展的新典範。

運動局長李昱叡表示，二信游泳池由台中市第二信用合作社為慶祝創社80周年，於1995年捐建一座游泳池，但921震後池體漏水，因安全疑慮2013年停用，並於2015年採以促參模式推動改建，歷經10年，終於在今年完工啟用，感謝各界支持，成功招商引資，打造台中市首座BOT游泳池。

盧秀燕說，二信游泳池在她上任時還是一片荒草，市政府以促參鼓勵民間投資公共建設，在2019年開工修復。但面臨新冠疫情、原物料上漲，投入金額從1.2億元增至2.5億元，她感謝台中第二信用合作社與普將運動公司大力投資台中建設，讓破舊游泳池華麗變身，成為有室外池、室內池、兒童池與滑水道等各種運動、遊樂設施，希望打造全台中、甚至是全台灣最受歡迎的游泳環境。

普將運動董事長曾正宗說，二信游泳池是台中、也是台灣第一座成功BOT的游泳池，投資金額也是「全國最高」。台中近年運動風氣盛行，重視運動人才養成，市府積極推展運動建設，是成功吸引企業參與投資的重要因素。

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