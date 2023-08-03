彰市「銀宮戲院」3.63坪騎樓地 底價逾269萬

彰化縣府代為標售40筆早年未能釐清權屬的土地，單價最貴的是彰化孔廟正對面，連鎖服飾店「NET」騎樓部分土地，面積3.63坪，縣府底價每坪74萬2727元，總底價269萬6100元，將在10月27日開標，引起關注。

「NET」前身是日治時期建立的銀宮戲院，現成為新舊融合活化的典範，但騎樓常有機車占用，縣府清查發現其中3.63坪為三個人共同持分，但已找不到人處理。

地政處長蔡和昌表示，地籍清理主要是解決台灣光復初期，權利內容不符或與現行法令規定不符的土地，土地若無法處分，就會出現占用或無人管理。

彰化縣共3645筆待釐清土地，從2013年逐年標售，尚有639筆土地。今年6月30日第1次代標售，第2次將在10月27日開標；有16筆是今年第1次未標脫，這次進行第2次標售，新增24筆標地物，共40筆，分散在各鄉鎮市，有商業區、住宅區、也有鄉村區乙種建築用地、特定農業區農牧用地等。

蔡和昌說，鹿港鎮復興路上新宮段地號45，面積51.46坪，每坪37萬9987元，總價1955萬4145元金額最高，現有鐵皮屋占用；單坪價格最高為彰化市孔門段地號827，商業區土地，面積3.63坪，每坪底價74萬2727元，總價269萬6100元。