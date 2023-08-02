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台中推電子支付 逢甲夜市僅三成、總站夜市達93%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中夜市使用電子支付只有五成攤商。圖／聯合報系照片
台中夜市使用電子支付只有五成攤商。圖／聯合報系照片

台中市夜市出租攤位電子支付普及率近五成，1700攤中約842攤使用。台中市經發局長張峯源說，總站夜市的電子支付幾乎是標準配備，管理委員會也強制要求。因數位落差、攤商擔心課稅問題，待開發。

民進黨議員陳雅惠指出，經過3年疫情，民眾偏好零接觸的付款方式，應該是發展電子支付的黃金時期。不過她發現夜市的電子支付只有五成，遑論傳統零售市場。

陳雅惠表示，行動支付系統日趨成熟，電子支付可用很短的時間完成交易，減少現金接觸，降低染疫的風險，希望市府加強推動。

陳雅惠指出，台中市111年底核准設置夜市12處，出租攤位數，共1700個，根據審計部台中市審計處審核報告，使用電子支付只有842個、未導入攤位數有858個，普及率49.53%，還待努力。

捷運夜市攤販集中區出租攤位數144個、使用電子支付攤數高達135個、未導入攤位數僅9個，普及率93.75%最高；忠孝路觀光夜市攤販集中區出租攤位數168個、使用電子支付數只有37個、未導入攤位數有131個，普集率22.02%最低。

逢甲觀光夜市攤販集中區，出租攤位數196、使用電子支付攤數57、未導入攤位數139個，普及率29.08%。

學者指出，因台灣商業環境使用現金很方便，影響民眾使用習慣，到處有ATM，還有塑膠貨幣可使金用大筆金額交易。

另一行動支付有數位落差的問題，傳統市場攤商與消費者多是中高齡，多沒有使用電子支付的習慣，推動比較困難。新興的夜市、網紅店等多是年輕人光顧，電子支付不必推也會流行。

經發局長張峯源說，部分攤商還會考慮到課稅問題，市府近年來加強推動、舉辦活動及輔導店家相關措施。

夜市 台中市 陳雅惠 行動支付

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