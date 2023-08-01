文山焚化爐舊換新地方抗議盼遷移 中市府：新廠汙染減

台中南屯文山焚化爐營運28年，市府規畫轉型為「再生能源發電廠」，預計8月招標。綠營議員、當地文山里民反彈抗議，認為舊爐應關閉遷移；藍營議員認為，舊爐應換新，燃燒效率達原有設計；環保局長陳宏益表示，新爐將恢復原處理量能，發電效率增、焚化汙染減，會將設計數據公開，讓民眾了解安心。

台中共有后里、烏日、文山等3座焚化廠，皆設計900噸垃圾處理量，但文山廠熱值設計僅有1500，實際處理量僅剩600多噸，后里、烏日焚化爐熱值高，垃圾處理量維持約800公噸。

環保局規畫整建文山焚化爐，轉型為「再生能源電廠」先新建450公噸新爐，完成後拆除舊爐，再蓋450公噸新爐，處理量維持900公噸，並轉型為再生能源電廠，今舉行地方說明會。

民進黨市議員何文海率地方里民到場抗議。何說，過去市府承諾，第二座焚化爐不在南屯興建，如今又要蓋新的，30年前地方人口少，如今增長至6萬多人，主張舊爐關閉、遷移它區，不應在地方蓋新爐。

文山里長何中信說，地方被這口爐騙了27年，如今局長說的數據很漂亮，但能否落實標準，是未知數，希望市府「良心做」，地方也有中科、工業區等廠商，也要收納地方事業廢棄物。

國民黨市議員劉士州則認為，舊爐帶給地方傷害只有增加，因為沒有新的設備，希望把設計通過的燃燒值，恢復到過去，並主張分爐，避免故障或歲修，仍能維持運作。時代力量市議員吳佩芸說，應重啟環評、環差，並避免代燒、減少事業廢棄物燃燒。

陳宏益說明，因為民眾生活型態改變，熱值才會增加，影響燃燒效率，汰舊換新後，熱值標準提升，即可恢復原處理量能，大幅降低空汙，提高發電效率，售電收入增加，也會回饋地方。

陳宏益也強調，並非在文山蓋第2座焚化爐，轉型後可提高垃圾處理量，但維持原規畫900噸處理量能，並未增加；轉型後發電效率提高，目前文山廠每年售電金額為1.2億元，售電金額增加至少2倍。