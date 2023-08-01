台中西屯舊管影響用水、8戶未有自來水 民代爭千萬補助改善

台中市西屯區人口數日漸增加，但部分自來水管線老舊，且部分住戶仍無自來水，立委張廖萬堅爭取「降低漏水率專案」6600萬元補助，汰換上安里老舊自來水管線延管、延伸潮洋里內自來水管，至無自來水住戶，改善逾3500戶用水問題。

上安路周邊汰管工程今舉行說明會，水公司廠長方俊傑說明，目前正撰寫安路交通維持計寫及路證申請，後視市府核准路證時間，3天前張貼施工宣導單，預計8月下旬進場施作，工程預計240個工作天。副處長張裕浩說，6300萬餘元全由水公司負擔，受益戶數預計超過3500戶。

市議員林祈烽說，此次上安路周遭汰管範圍為至善路以東，河南路以西，台灣大道以北，青海路以南，包含上石、上安及至善三里，施工期間長達近1年，他會要求市府協助交通維持，提早告知住戶，儘速完成換管與路面修復。

潮洋里台灣大道四段三巷內，有8戶民宅無自來水，張廖萬堅今早赴現場舉行說明會，強調工程經費278萬元已核撥，此8戶若完工後，潮洋里供水普及率將達9成9。

水公司表示，將視市府核准路證時間，3天前張貼施工宣導單，預定8月中旬進場施工，9月上旬完工通水。市府經發局也會代用戶，向經濟部水利署申請無自來水區接管補助，補助三分之二外線施工費。

張廖萬堅表示，他2021年向行政院爭取「降低漏水率」專案預算，一共為西屯區、南屯區爭取了逾8億自來水汰管工程經費，已陸續完工、施工中，而老舊管線汰換成耐用、防漏的鑄鐵管，可替代之前管材因老舊而破管漏水頻繁，影響供水品質，提升民生用水品質、降低漏水率。