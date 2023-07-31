影／台中榮總和李綜合策略聯盟 滿足海線醫療需求

台中榮總和李綜合醫療體系今年初成為合作醫院，榮總陸續派專科醫師駐診大甲院區和苑裡院區，雙方全方位合作，將有更多專科醫師駐診，照顧海線民眾醫療，今天舉行策略聯盟簽約儀式。

李綜合醫療體系今天在大甲院區舉辦「中榮牽手逗陣來，海線健康李負責」策略結盟合作簽約儀式，衛福部次長王必勝、健保署長石崇良、台中榮總院長陳適安、苗栗縣長鍾東錦、苗栗議長李文斌、苗栗縣苑裡鎮長劉育育、通霄鎮長張可欣、台中市衛生局長曾梓展、李綜合醫療體系董事長李順安和多位當地議員、民代等人到場。

王必勝肯定李綜合醫療體系在台中與海線醫療上做的很多努力。他表示，台中榮總陳適安院長非常在意能把醫學中心的資源灌注到地方上，讓每個地方都可享有醫學中心的支援，兩院醫學合作，是醫學中心與地區醫院結合的一個非常好的範例，一起把苗栗南邊、台中海線的醫療做到最好。他強調，未來兩院需要中央的任何協助，會全力以赴。

陳適安說，中部地區偏鄉醫療資源比其他地方缺少很多，尤其在專科醫師上比北部更缺乏，李綜合醫院位在海線，有很多急重症需要立即處理，病患有很多送到中榮，中榮有義務幫忙，今年初派8位醫師駐診，年底會有30位主治醫師。

鍾東錦說，苗栗地區所有服務最差的便是醫療，李綜合醫院鞏固苗南地區的醫療資源，現在，該院與台中榮總的合作，相信可帶來很好的醫療服務，對苗栗人來說，也希望中央也能夠讓苗北、苗中獲得足夠的醫療資源。

李順安指出，苗栗縣從頭份到台中市的大甲區約40多公里，只有苑裡李綜合醫院是衛福部急重症中度級的急救責任醫院，每年衛福部的「醫中計畫」，中榮派了二位神經外科、三位主治醫師、及一位新生專科醫師支援。113年起「醫療資源不足偏鄉地區的醫中計畫」，苑裡院區5個名額全部都會由中榮負責支援。

李順安表示，苗栗縣南端醫療資源非常缺乏，只有該院的苑裡院區有小兒科、婦產科的病房，每年救了不少高危險妊娠及新生兒，醫療體系肩負海線地區所有急重症，例如開腦手術、心肌梗塞急做心導管治療，和重大外傷、骨折、新生兒急救等，救治不少親鄉。

根據醫院的統計資料，門診、住院治療，或是急診、進一步需要追蹤而透過轉診制度到台中榮總的個案，今年一月至今至少已經有213起，平均每個月30件，顯示與中榮策略聯盟後，讓醫療分級更加落實，確實達到整合醫療照護，優化海線醫療資源。

李順安說，現在雙方全方位合作，3個月前，台中榮總院長陳適安指派腦腫瘤神經外科權威李旭東醫師，擔任李綜合醫療體系總院長一職，使大甲、苑裡李綜合醫院兩院區更是如虎添翼。