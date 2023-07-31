溪頭停車採小時計費 小型車每小時50元、當日最高180元

溪頭自然教育園區8月1日起全面改為電子化收費，台大實驗林表示，3處停車場8月15日起調整收費標準，採小時方式收費，小型車每小時50元，當日最高180元，大型車當日最高250元；在地鹿谷鄉每1名鄉民都擁有登記1輛車輛車號的福利，免收停車費，即日起開始受理登記。

溪頭營林區指出，目前第一停車場約有650個小型車位、70個大型車位，第二、三停車場分別有89、49個停車位，實施傳統人工收費數十年，前年8月間著手建置智慧電子化停車設施，同年11月起先於車位較少的第二、三停車場率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為以時計價。

台大實驗林指出，每逢連續假日8點不到溪頭停車場停車位已滿，大量的人車潮常造成聯外交通堵車壅塞，地方民眾及遊客一再反映園區停車位不足，且計次收費，有些入園遊客一停就是一整天，常造成輪轉率太低是主因。

主任彭嘉文表示，為改善停車位不足問題，台大實驗林經多年考量後，決定順應民意委外進行智慧電子化停車作業，前年起著手建置智慧電子化停車設施，並從車位數較少的第二、三停車場開始試辦，分別各有89、49個停車位，如今第一停車場也順利完成啟用，未來將全面改電子化收費，並以「時」計價，以求公平使用。