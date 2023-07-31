國慶焰火不在海線放了？傳改台中市區 地方嘆商機「曇花一現」

今年國慶焰火原本宣布在梧棲漁港，但傳出將更換地點，可能移師台中市區中央公園，勢必影響海線觀光商機。在地業者指出尊重專業，但梧棲小鎮好不容易盼來大活動，呼籲國慶焰火留在海線。不過議員認為，前兩次在台中港區施放國慶焰火，因海線東北季風強勁，效果並不好，還有議員塞在台灣大道看焰火，直言港區除了油槽安全因素，充滿變數。

海線烘焙店、伴手禮店業者亟盼國慶焰火能留在梧棲，張姓業者說，在市區辦國際焰火如同錦上添花，但在梧棲小鎮卻是地方盛事，大家用一起辦喜事的心情參與，好不容易盼來了，卻曇花一現，讓人很失落。

不少在地業者最近聚會，都在討論國慶焰火，大家都在想怎麼人潮、商機留在海線，甚至拉到周邊景點等，商圈與業者都已規畫得差不多，如已宣布點後來右改到市區，真的太可惜！

海線飯店業者表示，國慶焰火宣布後，業界都看好商機，詢問、訂房的客人增加，如果又換地點，恐怕得面臨顧客退訂。新開幕的震大金鬱金香酒店表示，國慶焰火如果能在梧棲漁港施放，一定有有助於酒店住宿率。

議員陳政顯說，國慶焰火好不易來台中，不要考慮政治等人為因素，當然要找最安全、最合適的地點，包含氣候、交通接駁。前議員邱素貞也指出，九年前往台中港的道路從傍晚塞到焰火散場，道路系統難以消化一、二十萬民眾湧至，她就是塞車在台灣大道看焰火，印象深刻。

觀旅局指出，國慶焰火可望引發國家級「慶典經濟」效益，為吸引觀光客體驗台中之美，觀旅局會加強推動海線特色景點，與相關產業策略合作，刺激旅宿、餐飲各行各業商機；持續整合各界觀光資源，透過台中觀光旅遊網及大玩台中等社群平台，線上線下強力行銷引客，帶動觀光乘數效應。