中市表揚700名模範父親 金鐘獎得主吳學孟獲殊榮

父親節將至，台中市長盧秀燕今天表揚模範父親，其中西區67歲模範父親吳學孟，幼時因病喪失聽力，卻走出藝術創作之路，曾榮獲第34屆金鐘獎教育文化節目最佳主持人。

台中市政府社會局下午在市府集會堂舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，有近400名模範父親及親友約2500人參與，盧秀燕在會中除感謝所有爸爸對家庭的辛苦付出，也代表市府向所有父親們說聲「父親節快樂」。

盧秀燕表示，今年台中市625里共700名父親獲獎，獲此殊榮非常不容易；另經協調，因有些模範父親年紀較長，為免舟車勞頓，所以在29區內進行表揚。

盧秀燕指出，今天有近400名模範父親至市府接受表揚，除許多家庭全員出動，這次選拔工作為各里推薦，給區公所評鑑遴選再報市府，也感謝許多區里長陪同模範父親受獎，今天不管作什麼搞怪動作，她都會全程配合大家，希望為大家留下1張終身難忘照片。

社會局指出，模範父親中的西區67歲吳學孟爸爸，幼時因病喪失聽力，在沒有專業特殊教育的年代，走出一條藝術創作之路，不僅獲得多項國內書畫比賽獎項，舉辦個人水墨創作展，更在手語教學上不遺餘力，曾榮獲第34屆金鐘獎教育文化節目「最佳主持人獎」榮譽，是首名獲此獎項的聽障人士。

還有大安區76歲顏金堂爸爸，為協助家計，小學畢業後便跟隨父親從事木工工作，後來轉從事機械生產，發明電扇轉速控制器獲得專利，研發食品恆溫烘乾技術也在業界建立優良口碑；平時熱心公益，受鄰里敬重，也將自己的敬業與衝勁傳承給子女。

另外，住在南區的73歲林鵬儀爸爸，從事重機械零件買賣工作數十年，長期投身慈善服務，擔任宮廟董事長期間捐助救護車，辦理許多公益活動幫助弱勢家庭，民國108年獲選好人好事代表，子女們深受父親影響，也為社會貢獻一己之力。