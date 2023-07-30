快訊

成都世大運／跆拳道品勢混雙 黃品潔、徐語澤奪銅

郭台銘啟程訪美 將推動「主流民意大聯盟」整合

卡努提早變中颱！周三最近台灣 「這日」可能發海警

中市表揚700名模範父親 金鐘獎得主吳學孟獲殊榮

中央社／ 台中30日電

父親節將至，台中市長盧秀燕今天表揚模範父親，其中西區67歲模範父親吳學孟，幼時因病喪失聽力，卻走出藝術創作之路，曾榮獲第34屆金鐘獎教育文化節目最佳主持人。

台中市政府社會局下午在市府集會堂舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，有近400名模範父親及親友約2500人參與，盧秀燕在會中除感謝所有爸爸對家庭的辛苦付出，也代表市府向所有父親們說聲「父親節快樂」。

盧秀燕表示，今年台中市625里共700名父親獲獎，獲此殊榮非常不容易；另經協調，因有些模範父親年紀較長，為免舟車勞頓，所以在29區內進行表揚。

盧秀燕指出，今天有近400名模範父親至市府接受表揚，除許多家庭全員出動，這次選拔工作為各里推薦，給區公所評鑑遴選再報市府，也感謝許多區里長陪同模範父親受獎，今天不管作什麼搞怪動作，她都會全程配合大家，希望為大家留下1張終身難忘照片。

社會局指出，模範父親中的西區67歲吳學孟爸爸，幼時因病喪失聽力，在沒有專業特殊教育的年代，走出一條藝術創作之路，不僅獲得多項國內書畫比賽獎項，舉辦個人水墨創作展，更在手語教學上不遺餘力，曾榮獲第34屆金鐘獎教育文化節目「最佳主持人獎」榮譽，是首名獲此獎項的聽障人士。

還有大安區76歲顏金堂爸爸，為協助家計，小學畢業後便跟隨父親從事木工工作，後來轉從事機械生產，發明電扇轉速控制器獲得專利，研發食品恆溫烘乾技術也在業界建立優良口碑；平時熱心公益，受鄰里敬重，也將自己的敬業與衝勁傳承給子女。

另外，住在南區的73歲林鵬儀爸爸，從事重機械零件買賣工作數十年，長期投身慈善服務，擔任宮廟董事長期間捐助救護車，辦理許多公益活動幫助弱勢家庭，民國108年獲選好人好事代表，子女們深受父親影響，也為社會貢獻一己之力。

盧秀燕 父親節

延伸閱讀

中職／明星賽今天登場 台中棒球教父魏來長入名人堂

AIT赴台中觀摩 政治學者：美對盧秀燕充滿期待、觀察中台灣選情

AIT觀摩災害應變中心 盧秀燕盼台美未來有天災預防合作

杜蘇芮來襲！盧秀燕主持颱風應變工作會報 AIT派員觀摩

相關新聞

駕駛人注意！中市台74線接國道一號施工 封閉路段出爐

台中台74線環狀線銜接國道一號工程，將於明天晚間9時30分至8月1日上午5時30分施工，14.5K至17.7K處雙向主線...

南投登革熱被雲林破蛋了 1次出現2例本土確診

國內登革熱疫情升溫，南投7月傳出縣內首例境外移入個案，因非本土案例，衛生局籲民眾勿過度驚慌。不料，今公布出現2例本土確診...

另一種交通宣導 烈日下129名學生在台中路口擦反光鏡

颱風過後，台中地區今天出現陽光，台中市農會今天號召全市各區四健會員同步舉辦公共服務活動，9個農會帶領129名國中和高中生...

許淑華遭冒名設投資粉專 南投縣府報警籲勿上當

南投縣長許淑華遭冒名創設臉書投資粉專，投縣府今天緊急發布聲明指出，已報警處理，呼籲勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供...

資源回收車變市府活動廣告車…民怨不知它來了 中市府允改善

聽到「少女的祈禱」響起時，就知道垃圾車、資源回收車來巡收垃圾，中市府也加上「資源回收車來了」等廣播，增加辨識度；但有民眾...

影／丹麥房法拍、台灣房抵押 丹麥教練要助台灣少年圓足球夢

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊 ，培養了100個足球少年，多數隊員家境不富裕，教練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦