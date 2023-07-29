午後大雷雨釀災 台中路樹倒塌、豐原近4000戶大停電

中央氣象局對台中市發布豪雨特報，烏日區達豪雨標準，大肚、南屯、北區等區達大雨等級，市府今晚6點開設水災災害三級應變中心，人員24小時進駐待命。北區傳出有路樹倒塌，路旁一輛車遭壓損，已清除恢復通行；另豐原南陽里、北陽里一帶近4000戶停電，部分地區也有積水情形。

豐原區北陽里、南陽里一帶受雷雨影響，造成設備開關故障，導致3919戶停電，經人員即刻查修後，暫先進行其他饋線轉供，已經全數復電。北區太原路與梅川西路口有路樹倒塌，路邊停車自小客車遭路樹壓損，市府獲報後派員前往清除，已恢復通行。

建設局表示，今日午後急降雨，造成台中市部分區域有樹倒與淹水等零星災情，尚無重大災情發生，經即刻派員處置，樹倒已排除，淹水也已消退。

建設局持續掌握水情，監控雨勢狀況，已加強緊急應變資源整備，廠商待命人力共247人，可出動機具144輛，如有需求由各工程隊即刻派工搶災；另16處車行地下道加強監控中，目前無淹水狀況，設備正常運作中。

水利局表示，5座大型抽水站及5座簡易抽水站均已完成整備，抽水站輪值人員整備待命中，已備妥2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊，今天受午後強烈熱對流影響，易發生強降雨，水利局提前於上午啟動汛期假日值班，並提醒各區公所，如有積淹水情勢發生，將協調轄區派出所交維管制。