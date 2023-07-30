黑熊偷吃部落蜂蜜 林管處埋單

南投縣仁愛鄉廬山部落18日首度監測到台灣黑熊出沒，黑熊破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，南投林區管理處移除蜂箱、架設自動相機，並採取多項防熊措施，黑熊未再現身。為補償蜂農損失，南投林管處將當地納入黑熊生態給付區域，還籌組黑熊巡守隊，協助監測黑熊、更換改良式獵具，讓生態更加友善。

南投林管處已在集集、中寮推動友善石虎生態給付，農牧用地不用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，農作物符合農藥安全檢出規範，每公頃核發2萬元獎勵金；若配合架設相機監測，3個月內拍到石虎，每個個案加發1萬元獎勵金。

南投林管處表示，廬山部落養蜂場18日遭黑熊入侵，林管處會同勘查，除蜂箱被破壞，工寮也遭入侵，蜂農配合將食物、廚餘及廢棄物清空，加設金屬浪板，夜間播放人為聲響、鳴放鞭炮等防熊措施後，多日未見黑熊再出現；林管處盤點周邊7處工寮、4處民宅，列入重點警戒範圍，設置自動相機監控。

南投林管處長李政賢說，警戒範圍內的居民，配合防熊等保育措施，將依據「台灣黑熊生態服務給付方案」，每戶發放3000元獎勵金，後續配合監測達3個月再發5000元。

李政賢說，林管處和部落成立黑熊巡守隊，每年最高提供6萬元獎金，營造友善黑熊的棲息環境；巡守隊尚在籌備中，將盡快成立，以巡守黑熊潛在棲地，宣導更換改良式獵具、通報違法獵具、野生動物誤中陷阱等。