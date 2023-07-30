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招牌橫出半路面 彰化人喊誇張

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影

彰化市大埔路商家林立，商家招牌多，甚至有的橫出半個路面，被質疑影響公共安全，杜蘇芮颱風剛過，緊接著卡努颱風可能逼近，議員要求縣府加強管理。彰化縣建設處長劉玉平表示，將派員稽查，縣府擬定違規廣告物清理計畫，重要交通要道上有礙景觀、影響公共安全者優先執行。

彰化市延平里長陳雯嘉也是大埔商圈發展協會理事長，她說民眾反映大埔路這面廣告，伸出將近一半路面，未免太誇張了，已影響用路人及周邊商家安全，她與議員楊子賢協調店家改善。業者表示，由於是連鎖店，會將地方意見轉達給總公司。

楊子賢說，店家招牌無非想吸引注意，但不能違反法令，大埔路這面招牌超出一般人的容忍範圍，若縣府不依法處理，大家有樣學樣，形同叢林法則，如果強風侵襲安全堪虞。

建設處表示，依現行辦法，廣告物應申請許可，位置、尺寸都有規定，但目前廣告物太多，無法都要求申請許可；依廣告物許可辦法，正面式招牌廣告縱長超過1.5公尺，應依建築法申請雜項執照，大埔路這面廣告幾乎伸出一半路面，立即派員了解，如果違反規定依違章查報處理。

目前正值颱風季節，劉玉平說，縣府已擬定違規廣告物清理計畫，重要交通要道有礙景觀、影響公共安全者的違規廣告物優先執行，呼籲店家充分配合。

有民眾建議統一廣告看板規格，可改善亂象。楊子賢認為，基於商圈自治，要由下而上建立共識。劉玉平表示，統一廣告看板規格是2、30年前的思維，現在已經不流行了。

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