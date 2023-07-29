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影／彰化弱勢兒化身騎天大聖 才藝娛樂社區阿伯笑呵呵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
青少年純潔協會今天安排學童表演獨輪車。記者簡慧珍／攝影
青少年純潔協會今天安排學童表演獨輪車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣明聖國小近50名學童今天參加「騎天大聖公益行」，有的表演騎獨輪車，有的輪流穿戴西遊記主角服飾，主辦單位青少年純潔協會邀請5名社區弱勢長者到場，埔心鄉長張佩瑩送上蛋糕，提前讓弱勢長者在學童表演中歡度父親節

青少年純潔協會在明聖國小成立課後照顧班約6年，今年配合純潔協會總監黃子豪發起「青春築夢我最行—社區公益活動，多名有興趣學習獨輪車的學童由教練黃建仁指導，經過一學期練習今天展現成果，另有學童演奏烏克麗麗為弱勢長者慶祝88節。

埔心鄉消防分隊、加州陽光烘焙坊、縣議員陳玉姬服務處等單位，在明聖國小活動中心擺闖關攤位，學童闖關時穿戴西遊記者主角服裝、蓋戳章換獎品都很開心。表演獨輪車的陳姓學童說，最初練習她會害怕失敗，現在可公開表演，她覺得很有成就感。

純潔協會總監黃子豪表示，西遊記的三名靈魂人物分別是悟淨、悟能和悟空，悟淨代表品格，悟能代表才藝，悟空代表公益，協會不只輔導學童課業，也要從小培養他們具有公益的心，今天公益行連結父親節，期待孩子能關懷社區長者，當個溫暖有愛心的人。

西遊記 父親節 公益活動 才藝 愛心

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