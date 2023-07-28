秀傳整合醫療中心開幕 中西醫療提升癌友生活品質

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，民眾體驗足浴湯，可通絡去祛瘀阻。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，民眾體驗足浴湯，可通絡去祛瘀阻。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕揭牌典禮，秀傳癌醫中心張正雄院長表示，將打破傳統診療框架，整合中西醫療，涵蓋傳統中醫、現代營養、復健治療、心理諮詢等，提供給腫瘤患者初診斷至追蹤期全方位照護服務。

「秀傳整合醫療中心」今天開幕，也提供大家體驗足浴、芳療及正骨、針灸等養生療法，讓體驗者都覺得頓時消除疲勞、身心舒暢。

張正雄說，秀傳整合醫療中心涵蓋四大團隊，並有專屬個管師為腫瘤患者打造最佳治療計畫，包括中醫師中藥調理、針灸治療神經病變，無痛雷射針灸、靜脈雷射補充體能，藥膏緩解手足症候群，足浴促進末梢循環增加陽氣，柔性正骨恢復筋膜延展性，還有運動導引包括如太極拳、氣功、瑜伽等指導。

營養師也會提供個人化癌症飲食指南、解答各類癌症飲食問題、營養補給建議；心理師則提供專業心理諮商、心理支持、心理放鬆技巧；物理治療師則處理因罹癌所致肢體淋巴水腫、癌療後軟組織沾黏、運動建議等。

秀傳中醫部副院長呂友文說，開幕活動也安排整合醫療展，包括循環機消腫及貼紮來促進淋巴回流，柔性正骨放鬆緊繃的筋膜張力，.針灸可疏通經絡、調節氣血，減少癌症治療副作用；還提供護肝養生讓大家品嚐，搭配蜀椒、韭菜、桂枝、芍藥、芒硝、麻油，好吃又護肝。

呂友文說，八卦掌與太極拳則可增加幸福感與改善睡眠品質；足浴湯可溫腎壯陽氣，通絡祛瘀阻。而細胞治療中心與精準基因暨細胞中心則展現新世代抗癌利器。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維說，整合醫療團隊目標是打造屬於腫瘤患者診療中的休憩站，由於患者罹癌後，面對身心靈的複雜考驗，需要多專科醫療團隊協助，無論是歐美或亞洲地區，整合醫療在腫瘤患者的診療已行之有年，就是為了改善患者的生活品質。

彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，秀傳運動醫學中心提供筋膜槍按摩及筋膜放鬆體驗。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，秀傳運動醫學中心提供筋膜槍按摩及筋膜放鬆體驗。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，中醫師洪虢豑幫民眾做雷射針灸。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕典禮，中醫師洪虢豑幫民眾做雷射針灸。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕揭牌典禮。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院今天在癌醫中心舉辦「秀傳整合醫療中心」開幕揭牌典禮。圖／秀傳醫院提供

患者 腫瘤 針灸

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