彰化縣長青幸福卡再升級 可支付縣內11條觀光遊程車資
彰化縣政府為鼓勵長者踴躍參與戶外活動，並推展疫後縣內觀光旅遊，從8月15日起將再擴充長青幸福卡功能，彰化縣長王惠美表示，未來長青卡也能扣抵縣內觀光旅遊車資，縣府和簽約旅行社規劃縣內11條觀光旅遊路線行程，參加長者每次可折抵車資300元。
彰化縣府補助設籍彰化縣年滿65歲的長輩、55歲至64歲原住民者可到各公所申辦長青卡，補助長青幸福卡每月1千元社福點數，已多次擴充補助範圍，除了可搭乘彰化客運、員林客運、南投客運所有路線及中鹿客運指定路線（16路、9018路）等市區公車，也能搭統聯及國光等國道客運，讓長輩可免費乘車至溪頭、台北、高雄等地。去年11月起也能到縣府合約診所就診，可折抵部分負擔50元，今年7月1日起也補助搭乘台鐵，每趟最高可補助30元。
王惠美表示，為了推廣縣內觀光，縣府團隊8月15日起，讓長青幸福卡再升級，開拓11條精選觀光旅遊路線行程，景點包括縣內26個休閒農場、15個觀光工廠及縣內名勝古蹟及季節賞花，65歲以上長輩一趟行程可折抵車資300元，30位長輩就能成團，也特別感謝彰化縣農會加碼，只要持長青幸福到東勢林場，入園費從原本的250元，優待到只收60元，為的就是要讓長輩願意走出戶外，身體更加健康，同時也帶動縣內經濟。
縣府社會處處長王蘭心表示，彰化縣65歲以上長輩人口數約22萬人，目前長青卡總持卡數是14萬7988張，縣府團隊首創長青幸福卡補助縣內觀光旅遊行程，彰化縣長青幸福卡是六都以外用途最多元的長青卡。
彰化縣農會總幹事張建豐表示，縣府團隊整合彰化資源，包括旅遊業者、運輸業者、在地所有的觀光工廠及休閒農場，規劃11條的觀光路線，讓長輩們能走出門看看彰化的美，尤其再加入東勢林場路線，東勢林場有200公頃面積，也有完整的休閒步道、溫泉、美人湯，歡迎鄉親能來東勢林場走走。
彰化縣商業會副理事長楊曜聰表示，王縣長很用心，把長青福利卡再升級，可說是一魚三吃，可以給長輩得到最好的福利，讓在地商家能增加收入，能讓旅行運輸業者有更多服務的對象，厚植在地觀光產業，相信在長期耕耘下一定可以把觀光產業推向國際。
今天還有縣議員白玉如、曹嘉豪、陳玉姬、埔心鄉長張佩瑩、溪湖鎮長何炳樺、彰化客運董事長黃錦椿及旅遊運輸業者一起宣傳長青卡結合觀光旅遊，希望帶動地方發展。
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