彰化縣長青幸福卡再升級 可支付縣內11條觀光遊程車資

彰化縣政府為鼓勵長者踴躍參與戶外活動，並推展疫後縣內觀光旅遊，從8月15日起將再擴充長青幸福卡功能，彰化縣長王惠美表示，未來長青卡也能扣抵縣內觀光旅遊車資，縣府和簽約旅行社規劃縣內11條觀光旅遊路線行程，參加長者每次可折抵車資300元。

彰化縣府補助設籍彰化縣年滿65歲的長輩、55歲至64歲原住民者可到各公所申辦長青卡，補助長青幸福卡每月1千元社福點數，已多次擴充補助範圍，除了可搭乘彰化客運、員林客運、南投客運所有路線及中鹿客運指定路線（16路、9018路）等市區公車，也能搭統聯及國光等國道客運，讓長輩可免費乘車至溪頭、台北、高雄等地。去年11月起也能到縣府合約診所就診，可折抵部分負擔50元，今年7月1日起也補助搭乘台鐵，每趟最高可補助30元。

王惠美表示，為了推廣縣內觀光，縣府團隊8月15日起，讓長青幸福卡再升級，開拓11條精選觀光旅遊路線行程，景點包括縣內26個休閒農場、15個觀光工廠及縣內名勝古蹟及季節賞花，65歲以上長輩一趟行程可折抵車資300元，30位長輩就能成團，也特別感謝彰化縣農會加碼，只要持長青幸福到東勢林場，入園費從原本的250元，優待到只收60元，為的就是要讓長輩願意走出戶外，身體更加健康，同時也帶動縣內經濟。

縣府社會處處長王蘭心表示，彰化縣65歲以上長輩人口數約22萬人，目前長青卡總持卡數是14萬7988張，縣府團隊首創長青幸福卡補助縣內觀光旅遊行程，彰化縣長青幸福卡是六都以外用途最多元的長青卡。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，縣府團隊整合彰化資源，包括旅遊業者、運輸業者、在地所有的觀光工廠及休閒農場，規劃11條的觀光路線，讓長輩們能走出門看看彰化的美，尤其再加入東勢林場路線，東勢林場有200公頃面積，也有完整的休閒步道、溫泉、美人湯，歡迎鄉親能來東勢林場走走。

彰化縣商業會副理事長楊曜聰表示，王縣長很用心，把長青福利卡再升級，可說是一魚三吃，可以給長輩得到最好的福利，讓在地商家能增加收入，能讓旅行運輸業者有更多服務的對象，厚植在地觀光產業，相信在長期耕耘下一定可以把觀光產業推向國際。