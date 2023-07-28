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強行者有志 7孫阿公樂當黑手博士

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
警界出身的洪行春改行經營廢五金回收，利用時間返回校園進修取得博士學位。圖／大葉大學提供
警界出身的洪行春改行經營廢五金回收，利用時間返回校園進修取得博士學位。圖／大葉大學提供

「強行者有志。」60歲環保回收業者洪行春，已是7個孫子的阿公，他引用老子道德經詮釋不斷自我充實，6年前年考進大葉大學管理學院博士班，結合理論與實務，探討循環經濟並延伸到聯合國永續發展目標，今年取得博士學位，成為不折不扣的黑手博士。

指導教授陳郁文說，洪行春原本在警界服務，卻選擇從事毫無關係的廢五金資源回收業，曾生意失敗但是重新站起來，待事業穩定後重回校園求學，因不同的人生視野和體會，他發表資源回收可以作為能源發電的相關論述符合聯合國推動的永續發展目標，得到國外學者肯定。

洪行春高中畢業後報考警校，警界工作約10年，轉而從商，最初不順遂，後來經營環保回收才逐漸安定有成，2015年獲表揚優良商人，目前擔任彰化縣資源回收商業同業公會監事、中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會理事等職務。

洪行春表示，2011年取得明道大學高階管理碩士，愈念愈有興趣，2017年考進大葉大學管理學院博士班。今年取得博士學位，洪行春很自豪是家族學歷最高者，而且也是同業公會裡唯一的博士。

資源回收 大葉大學 聯合國

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