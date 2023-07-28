快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕主持災害應變會議 AIT觀摩

聯合報／ 記者劉柏均陳熙文余采瀅游振昇林佩均／連線報導
台中市長盧秀燕昨主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派6人團隊到場觀摩，會後盧主動與美方代表握手寒暄。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕昨主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派6人團隊到場觀摩，會後盧主動與美方代表握手寒暄。記者黃仲裕／攝影

中颱杜蘇芮襲台，台中市長盧秀燕昨天主持災害應變中心會議，美國在台協會AIT）派6人團隊、我國防部派5人陪同觀摩。盧秀燕說，盼台美未來在天災預防能加強合作。AIT 4月才派員參加台中的民安演習，與中市府互動頻繁。學者認為，美藉此評估台灣民防動員，也代表看好盧秀燕未來發展。

AIT回應，「對特定的合作、互動，以及訓練等沒有回應」，但AIT對台灣的支持，以及在防衛關係上維持一致對抗目前中華人民共和國所釋出的威脅；AIT對台灣的承諾堅若磐石，持續對維持台海情勢，和區域和平與穩定做出貢獻。

盧秀燕到場時與美方代表點頭致意，隨即主持會議，會後握手寒暄。盧秀燕說，颱風是全球一命，AIT透過消防署詢問，首選就到台中市；中市府與AIT有很多交流，各國加強聯繫是好事。

美方是否有意到台中觀摩萬安演習？中市府未明確回應，新聞局長鄭照新說：「來者是客，歡迎客人進行各種領域與形式的交流。」

東海大學政治系教授張峻豪表示，歷任總統大選都喊「決戰中台灣」，加上國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，外界對盧秀燕充滿期待，美方訪問頻率提高，代表看好盧未來發展，也藉機觀察中台灣選情。

國民黨立委江啟臣說，台美交流往地方扎根，六都首長都是美方加強互動對象；台中市是人口第二大城，又有台積電、台中港二接等重要設施，美方關切台灣安全問題，藉此觀察地方民防動員，也傳達將台灣當成夥伴關係的訊息。

民眾黨立委參選人蔡壁如說，AIT參與災害應變會議或演習，交流非常正面。民進黨立委張廖萬堅表示，盧是國民黨內實力派地方首長，自然會列入AIT的觀察。

中市府與美方近1年來互動頻繁，AIT處長孫曉雅去年7月訪問台中，今年3月到市府拜會盧；今年4月民安演習AIT派員到台中觀摩，美國商會4月邀請盧秀燕參加謝年飯，席間與AIT主席羅森伯格相談甚歡。

AIT 盧秀燕 萬安演習 美國在台協會 東海大學 鄭照新 台積電 蔡壁如 侯友宜 江啟臣

延伸閱讀

中市列陸警升一級開設 盧秀燕曝放假機率：增加一點點

AIT赴台中觀摩 政治學者：美對盧秀燕充滿期待、觀察中台灣選情

AIT觀摩災害應變中心 盧秀燕盼台美未來有天災預防合作

影／盧秀燕主持杜蘇芮颱風工作會報 AIT派員到場觀摩

相關新聞

盧秀燕主持災害應變會議 AIT觀摩

中颱杜蘇芮襲台，台中市長盧秀燕昨天主持災害應變中心會議，美國在台協會（AIT）派6人團隊、我國防部派5人陪同觀摩。盧秀燕...

大安媽改銅雕？「捐贈計畫未變」

台中市大安媽祖園區推動多年，媽祖雕像基座早在2017年完成，上方的雕像由興富發基金會捐贈，原本擲筊採花崗石材質，近期傳出...

投縣118頃公設保留地 解編還地於民

南投縣人口減少，公共設施用地需求降低，許多地主要求公設保留地解編。縣府經盤點共162處、118.66公頃公設保留地可釋出...

強行者有志 7孫阿公樂當黑手博士

「強行者有志。」60歲環保回收業者洪行春，已是7個孫子的阿公，他引用老子道德經詮釋不斷自我充實，6年前年考進大葉大學管理...

廣角鏡／野生產銷班 東勢打卡新熱點

「浪漫台三線」藝術季開跑，藝術家徐景亭以農民剪下的嫁接梨穗，透過數位標編號與計算，以垂吊方式排列創作出「野生產銷班」大型...

比金融海嘯時期還慘…逢甲商圈遇「雙重夾擊」 去年人潮創近15年來最低

逢甲大學「統計行銷研究小組」公布2022年逢甲商圈調查結果，去年逢甲商圈全年的逛街人潮為556萬人次，較2020年減少2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦