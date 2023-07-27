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中興新村宿舍群破舊 許淑華盼中央鬆綁由縣府代管

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興新村是省府所在，參仿英國都市設計，景觀如同花園城市。圖／南投縣政府提供
中興新村是省府所在，參仿英國都市設計，景觀如同花園城市。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華爭取中興新村部分宿舍由縣府撥用或代管，國發會最近回覆，國有不動產無「委託管理」規定，縣府訴求於法無據。縣府表示，中興新村宿舍屬特殊案例，將持續與國發會溝通，希望納入「活的文化保存」概念，希望國發會等單位以同理心處理眷舍問題，讓宿舍活化及景觀保存兼容並蓄，共創多贏。

中興新村宿舍既有二千多戶，其中部分仍有各單位人員居住，部分則已騰空，部分舊宿舍因無人居住，長期缺乏維護保養，建築傾頹損壞，讓昔日花園城市景觀枯萎凋零。

南投縣政府表示，縣長許淑華擔任立委時，便計畫保存中興新村文化景觀，和現有住民權益，提出「眷村文化保存及發展條例」草案，將中興新村納入「眷村」範圍，以利取得法律地位。

其中規定，中興新村文化資產保護與發展可排除國有財產法相關規定，改採「以租代護」模式，讓現住戶可以繼續居住，國發會等主管機關暫緩催繳或訴訟。

許淑華除了3月拜訪國發會中興新村活化辦公室外，縣府5月30日行文國發會提出「以租代護」計畫方案，希望部分眷舍及騰空宿舍能委由縣府代為管理或撥用，讓現住戶不必被強行搬遷，並運用現住戶人力資源與歷史特色，強化文化景觀內涵。

國發會近日回文，國產法無國有公用不動產辦理「委託經營」或「委託管理」規定；宿舍各管理機關依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」規定排除占用，無涉迫遷，認為居民和縣府訴求於法無據。

縣府表示，中興新村昔日是省府所在，有特殊的歷史意義和城市特色，看到舊宿舍傾頹破敗，讓人不捨。將持續與國發會溝通，以「景觀保存」、「活化利用」為核心，納入「活的文化保存」概念，也希望國發會、審計部與各眷舍管理機關，以同理心從政策面及法令面進行檢討鬆綁，讓宿舍活化及保存中興文化景觀兼容並蓄，共創多贏。

中興新村許多宿舍年久失修，縣府爭取代管或由現住戶「以租代護」，維持中興新村景觀特色。圖／南投縣政府提供
中興新村許多宿舍年久失修，縣府爭取代管或由現住戶「以租代護」，維持中興新村景觀特色。圖／南投縣政府提供
中興新村許多宿舍年久失修，縣府爭取代管或由現住戶「以租代護」，維持中興新村景觀特色。圖／南投縣政府提供
中興新村許多宿舍年久失修，縣府爭取代管或由現住戶「以租代護」，維持中興新村景觀特色。圖／南投縣政府提供

宿舍 中興新村 許淑華 眷村 文化資產

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