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颱風逼近 知名高美濕地管制警方呼籲民眾勿靠近海邊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供
杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供

知名的高美濕地旅遊人潮多，杜蘇芮颱風已逼近，高美濕地的入出口已管制進入，警方請遊客遵守，也加強該處巡守勤務，勸導遊客及附近漁民暫時不要靠近海邊，以維護安全。

中度颱風杜蘇芮暴風圈已接近台灣，中市高美濕地今天雨勢不大，未有大風或長浪，清水警方昨天在高美濕地巡守時發現2位漁民正準備到近海挖捕蛤蜊，即時以書面勸離。

目前正值暑假期間，到高美濕地旅遊民眾多，清水警方派員加強在濕地沿線安全維護外，也在轄區鰲峰山風景區、三井outlet週邊等各旅遊景點亦派員加強巡邏勤務，呼籲民眾不要到海邊觀浪，避免發生危險。

清水警分局高美派出所長林士欽表示，提醒遊客勿闖管制區以免受罰，他提醒民眾不要離海邊太近觀浪，以免發生危險。

杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供
杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供
杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供
杜蘇芮颱風逼近，知名的高美濕地管制，台中清水警方籲民眾勿靠近海邊。圖／警方提供

高美濕地 杜蘇芮颱風

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