盧秀燕施政滿意度奪六都鰲頭 缺席頒獎典禮原因曝光

台灣世界新聞傳播協會公布今年縣市施政調查，施政滿意度中，六都由台中市長盧秀燕拔得頭籌，11大施政項目，奪10金1銀大滿貫。主辦方今舉行頒獎典禮，盧秀燕因應防颱、坐鎮台中，由副市長王育敏代表領獎。王表示，市府會持續努力，讓市民感受到幸福生活，台中成為更宜居城市。

據調查結果指出，在縣市長施政滿意度方面，盧秀燕和高雄市長陳其邁，皆榮獲施政金獎，桃園市長張善政則贏得施政銀獎，新官上任可見表現。此外，台中市民幸福感受度接近9成，已連續三年獨佔六都鰲頭。

王育敏說，盧市長帶領市府團隊，一步一腳印、努力為市民做出市政貢獻，讓市民有感，滿意度躍升逾8成；但盧市長不會因成績好而滿足，而是持續努力，將台中市各項建設、福利、教育、文化面向，做到最好。

王育敏更指出，盧市長的執政成績獲得十金一銀的肯定，幾乎是大滿貫，這是台中市民的驕傲；中市府也有多項重大建設，正在興建或規畫中，包含國際會展中心、綠美圖及台中巨蛋等，更有捷運藍線待行政院核定，社宅以1.8萬戶為目標，持續與中央努力，為更多青年朋友打拚。