彰化八大生活圈7座轉運站 推動興建多波折

彰化縣有八大生活圈要興建7座公車轉運站，除了田中轉運站結合高鐵站區已完成，鹿港轉運站發包委外營運，另外5處都在努力中，溪湖轉運站工程更面臨物價飛漲連續流標4次的困難，彰化轉運站要配合彰化市鐵路高架化，讓彰化縣公共運輸建設充滿波折。

彰化縣八大生活圈卻規畫7座公車轉運站，沒規畫的北斗區有4鄉鎮並非無需求，而是找不到合適土地，縣政府先從有地、有站體的城鎮先著手，田中轉運站設在高鐵站最為順利，站外候車區就是最佳轉運站地點。

溪湖轉運站預定地在溪湖鎮有地的廣停三，建置經費4123萬4000元，將興建5層樓立體停車場，規畫5席月台，提供員客10條公路線路、1條市區路線和統聯2條國道路線，將服務溪湖區三鄉鎮甚至北斗區埤頭鄉的14萬7千名民眾。

溪湖鎮公所自去年起發包轉運站工程，鎮長換人，發包累計4次都流標，近日整理標案後準備重新上網招標。鎮長何炳樺表示，物價上漲導致一再流標，鎮公所會盡力招商投標。有工程廠商指出，溪湖轉運站工程經費不算多，除非就近有公共工程可調度工人施做，否則單做「划不來」，眾廠商還在觀望。

二林轉運站經費6993萬4000萬元，推動原本落後溪湖，卻因發包順利，縣政府正辦理五大管線送審作業，預計轉運站工程今年9月動工。二林轉運站規畫兩層樓，員林客運移到這裡也可能納入國道客運。縣政府添購的電動大客車將設站，從從彰化市、員林市經溪湖鎮載運上班族到中科二林園區。

鹿港轉運站地坪3000坪，將興建地下1樓、地面10樓的複合式飯店加公車轉運站，擁有交通、餐飲娛樂等功能，被稱作鹿港小巨蛋，工程5年歷經3次流標，縣政府採公辦民營去年11月以11億元成功發包，承包商取得55年經營權，縣政府正辦理土地點交作業。

和美轉運站地點在鎮公所對面的立體停車場，縣政府和鎮公所辦理土地都市計畫變更作業。員林雖有轉運站但站體太小，縣政府已協調台鐵局利用高架鐵路下面的空間規畫新轉運站，目前辦理可行性研究作業。設站日期最遙遠的是彰化轉運站，將配合彰化市鐵路高架化計畫期程進行規畫及設置，迄今沒明確時間點。