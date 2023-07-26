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台中市噪音車通報2.4萬件 抓110輛罰不怕
台中市今年執行靜城專案取締噪音車，通報2.4萬件；行人正義專案取締車路口不停讓達1.6萬件。市長盧秀燕說，警察與環保等單位動員龐大人力，查獲不合格改裝車110輛，但罰款僅23.6萬元，很多人罰不怕，建議中央修法加重罰則，另中市從源頭管制改車店、加強科技執法；駕駛搶穿越人行道違規數怵目驚心，呼籲守法。
台中市府啟動「靜城專案」2.0，對改裝車下重手，7月18日起，率全國之先，只要攔查發現排氣管改裝且與環保署規範不符，一律告發開罰，最高處3萬元罰鍰並按次累罰。市長盧秀燕說，基層勞師動眾取締不合格改裝車，但罰款只有23萬多元，車主根本不怕，她建議中央立法加重罰則，嚇阻噪音的車主。
有改裝車行在網路上大肆宣傳，在靜城專案被開罰單，車主可拿罰單及原廠排氣管到車店，免工資更換；還有車店乾脆祭出「驗不過，罰單店主吸收」。環保局長陳宏益說，中市一再建議中央立法，改裝車須從源頭管理，只要管制改車店，可大幅減少不合格的改裝車，警局近兩個月攔查233輛，就有110輛、47%不合格。
警局指出，中市採取科技執法，今年1到6月止，已告發裁罰72件，市府並在噪音熱點設置簡易型聲音監測器，包括龍井遊園路、豐原公老坪、太平136號道路等遍布20個行政區，另向中央爭取1000萬元添購科技設備。
至於「路口不停讓行人」部分，警察局長李文章說，今年3月起列為重點取締，1到6月共有1.6萬件，但從4至6月案件數明顯呈下降趨勢，3月有6049件、4月4015件、5到6月各2000多件。
李文章說，行人事故1到6月1531件，其中行人主要肇責有325件，未走行人穿越道有169件最多，其次是未標誌行走。車輛駕駛肇責572件，搶越行人穿越道最多，有392件。
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