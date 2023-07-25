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影／南投哲學步道整建新增護欄及夜間照明 更藏7處藝文亮點

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，今揭幕啟用。記者賴香珊／攝影
南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，今揭幕啟用。記者賴香珊／攝影

南投埔里「哲學之路」步道常有民眾前往遊憩運動，但夜間光源不足、部分路面破損，且甚少歇腳處，縣府爭取800萬元整建，更融入藝文元素，由在地文學家、書法家透過詩詞重新詮釋步道特色，提升沿途安全性及遊憩品質，今揭幕啟用。

縣府指出，哲學之路步道全長1.5公里，位在知名宗教景點地母廟旁，沿途林蔭茂密環境清幽，還能看見蝴蝶群舞，常有民眾健行或騎單車，是當地重要的休閒遊憩運動場域，但沿線設施老舊，且入夜昏暗，地方盼改善，去年爭取經費整建。

經縣府向中央提案，獲交通部觀光局補助800萬元，針對步道沿線加強設置安全護欄、夜間照明設備、休憩涼亭及座椅等設施，更特別融入文化及藝術美學意涵，打造出安全性、功能性及文學氣質兼具的友善步道，日前竣工，今天揭幕啟用。

縣長許淑華說，整建哲學步道除提升安全性，更融入藝文元素，於設計規畫階段，邀請在地文學家陽荷現場踏勘感受該步道，創作「遇見哲學之路」、「水流」、「落葉」、「陽光」、「原鄉」及「等待的」、「任你雕塑」等7首現代詩詞詮釋步道特色。

觀光處更與文化局合作，邀請在地書法家蔡友、周欣慧、劉奕瑛、許民盛、謝坤山及局長林榮森揮毫書寫詩詞，再由藝術家林芳仕及陳璐昂創作琉璃及藝品呈現於步道內，使步道更具文化底蘊及藝術氣息，民眾能沿途欣賞收集這7首詩詞。

埔里鎮長廖志城感謝縣府協助改善哲學步道，並營造藝文特色，他也提到，該步道從地母廟出發，能連接至天旨宮附近的中心路，公所也與日月潭風景管理處積極研議，再從地母廟或天旨宮開設道路延長至虎頭山飛行場，完善景點動線串連。

南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，今揭幕啟用。記者賴香珊／攝影
南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，今揭幕啟用。記者賴香珊／攝影
南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，以現代詩詞重新詮釋步道特色。記者賴香珊／攝影
南投縣政府爭取800萬元整建埔里「哲學之路」步道，更融入藝文元素，以現代詩詞重新詮釋步道特色。記者賴香珊／攝影
南投埔里哲學之路步道沿途林蔭茂密環境清幽，常有民眾健行或騎單車，是當地重要的休閒遊憩運動場域。記者賴香珊／攝影
南投埔里哲學之路步道沿途林蔭茂密環境清幽，常有民眾健行或騎單車，是當地重要的休閒遊憩運動場域。記者賴香珊／攝影

書法家 埔里 運動 南投

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