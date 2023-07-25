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杜蘇芮颱風來襲 南投蔬果加強採收減少災情擴大

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投二期稻作正值插秧期，農民加強田間蓄水管理，減少災損。記者江良誠／攝影
南投二期稻作正值插秧期，農民加強田間蓄水管理，減少災損。記者江良誠／攝影

杜蘇芮颱風來襲，不排除增為強烈颱風，南投縣二期稻作剛整地育苗，農民加緊調整田間蓄水，避免稻株受損。南投縣農業處也請農民團體協助購貯農民採收蔬菜入庫冷藏，備於災後釋出調節市場需求。

南投縣農業處表示，周三、周四杜蘇芮颱風中心將沿著台灣西南方近海北上，可能帶來強風豪雨，對南投農作物造成威脅。尤其蔬菜及設施應強化防風雨措施。正值收穫期之蔬菜應加速採收，以減少損失。瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材如塑膠網、不織布等覆蓋保護，以防植株受風搖動及倒伏。

正值採收期之水果，如鳳梨、木瓜、芒果、楊桃、葡萄、百香果、香蕉及龍眼必要時應先採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。開花、結果期柑桔、文旦柚等應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂現象。

稻作生產方面，第二期稻作陸續整地育苗中，早植稻陸續插秧，已插秧之田區應注意加強田間蓄水，減少稻株因強風造成搖擺受損。另颱風過後，葉片若有損傷，應加強白葉枯病防治。

縣府也和各鄉鎮公所颱風過後查報災情，倘有災情顯現，除宣導農民主動申報外，並請依農業天然災害查報作業規定辦理，依「農業天然災害救助辦法」規定，協助農民復耕復建。

杜蘇芮颱風來襲，南投農民加強瓜果防颱。記者江良誠／攝影
杜蘇芮颱風來襲，南投農民加強瓜果防颱。記者江良誠／攝影

杜蘇芮颱風 南投縣農 農民

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