改裝車店揚言吸收「紅單」 盧秀燕提中央修法加重罰則

台中市4月26日起啟動第二波靜城專案。台中市長盧秀燕說，這段期間通報噪音車2萬4629輛，動員龐大人力取締，兩個月查獲不合格改裝車110輛，但罰款僅23萬6400元。她說，很多人罰不怕，建議中央修法加重罰則。另有車行廣告，如改裝驗車驗不過，罰單車行出，環保局建議中央，從源頭改裝車店著手管制，事半功倍。

台中市府環保局啟動「靜城專案」2.0，7月18日開始，台中市率全國之先，只要攔查發現排氣管改裝且與環保署規範不符，將一律告發開罰，最高可處3萬元罰鍰並按次累罰。局長陳宏益說，去年12月6日已完成修法，近日與警察局協調，並與改裝車行溝通，從源頭減少不合格改裝車輛。

市長盧秀燕說，基層勞師動眾取締不合格改裝車，但罰款只有23萬多元，車主根本不怕。建議中央立法加重罰則，以收嚇阻之效。

還有改裝車行則在網路上宣傳，靜城專案被開罰單，車主可拿紅單及原廠排氣管到車店，免工資更換；還有車店則乾脆祭出「驗不過罰單由店主吸收」，但科技執法不在此限。

環保局長陳宏益說，中市一再建議中央立法，從源頭管理，只要管制改車店，可大幅減少不合格的改裝車，近兩個月攔查233輛，就有110輛、47%不合格。環保局與察察局在專案期間列管車行78家、勸導86次。

另市府統計，靜城專案到6月30日止，噪音陳情數共595件。環保局與警方研議，提前在噪音熱點設置簡易型聲音監測器，包括龍井遊園路、豐原公老坪、太平136號道路等遍布20個行政局，另向中央爭取1000萬元添購科技設備。