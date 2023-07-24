台中霧峰音樂節下月5日登場 霧峰地方動起來

國立台灣交響樂團舉辦的霧峰音樂節下個月5日登場，推出台灣台語獨幕劇、交響曲、親子音樂會、室內樂、客家音樂等7場節目，內容精彩，歡迎各界踴躍參加。

霧峰在地的參山國家風景區管理處、霧峰區公所、霧峰區農會為了這場活動，都共同舉辦，霧峰區農會還提供以友善耕作方式種植的益全香米「黑翅鳶米」，提供給參與本次活動者抽獎。另包括關懷文教基金會、關懷台語劇團、信誼基金會、亞洲作曲家聯盟台灣總會等單位亦共襄盛舉。

團長劉玄詠說，國台交演奏廳從聲音的殘響到整體設計，都非常適合音樂表現，尤其是屬於中型音樂廳，更可以細緻的將每個聲音完全表現。在今年的霧峰音樂節中，從交響樂團到室內樂，都在這個廳內演出，是一種非常享受的體驗。

除了音樂會，每年都有的NTSO國際青少年管弦樂營，今年海內外有257人報名，國台交從中甄選71名優秀青年學子集訓後演出。另外，還有關懷台語劇團的台語獨幕劇演出等精彩表演。

國台交說，各場次音樂會票價均100元，即日起至8月5日，前7場一次購買可享套票350元優惠。更多資訊請詳閱國台交官網，購票請洽OPENTIX售票系統，或電洽國台交04，23391141分機153。