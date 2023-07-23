日月潭滅虎 2周抓7千尾魚虎也沒用？南投縣府這樣說

日月潭遭魚虎入侵，夏季進入繁殖期，南投縣政府展開電撈防治，2周內4度作業捕獲逾7000尾，成效不錯，但縣府卻表示，魚虎已繁衍生息，無法滅絕根除，現階段僅能盡量電撈幼體、移除成體，壓制族群數量，降低對潭區生態造成影響。

農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵日月潭，成魚會攻擊其他魚類，體色通紅的幼魚則會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，成潭區強勢外來種，為防止其繁衍擴散加劇，除獵捕成體，更透過電撈防治移除幼體。

縣府串連當地漁會、清大研究團隊合作，除平時獵捕成體，2020年更針對魚虎繁殖季首度展開電撈魚虎球防治，當年捕獲約8000尾幼體，2021年增加至3.4萬尾，去年疑受氣候影響，魚虎球遲到7月底才現蹤，電撈更爆減大半僅1.5萬尾。

對於去年電撈魚球量大減，今年又有各方民力協助移除，日月潭漁民一度樂觀，認為除「虎」行動見成效，未料今年魚虎球又回歸前年態勢，6月底就有漁民通報看見魚虎球現蹤，7月初啟動電撈防治，每次作業約能捕獲2千尾，成效不錯。

農業處表示，本月4日展開電撈作業，但擔心電撈次數太密集，會使護幼魚虎警覺性提高，恐影響撈捕成效，改採周期性電撈，而近2周內4度作業，截至目前為止已移除達7000尾，若每周都有數千尾進帳，延續至10月同樣上看3萬尾。

不過，電撈魚虎球量大，卻也代表近年防治移除成效有限，甚至遭部分民眾質疑每年電撈卻沒什麼用，想要根除魚虎的希望相當渺茫；對此，農業處坦言，魚虎在日月潭區已繁衍生息，基本上已無法滅絕，但置之不理，將嚴重影響潭區生態。