影／午後降豪大雨！南投竹山交流道淹成「黃河」 多車拋錨童受困

南投竹山今下午降下大雨，竹山交流道附近國道三號竹山交流道連接台3線平面道路的瞬間積水，一度水淹到屁股，多部車輛拋錨受困，民眾更抱怨，當時有孩童受困車內，通報119卻說沒滅頂不能出動，最後報警，警方才協助將人救出。

中央氣象局下午發布豪雨特報指出，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南、新北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、高雄等地及台北、台中、屏東等山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

南投竹山地區下午2時許降下豪大雨，台三線靠近竹山交流道附近地勢低窪，每次豪雨或強降雨，路面都會嚴重淹水，下雨後果然瞬間積水，3時許淹水甚至一度高達成人屁股位置，整條路成了黃河，直到下午近4時，雨勢停歇才慢慢退去。

當地目擊居民表示，竹山交流道附近幾乎是逢雨必淹，近年做好幾次工程要改善淹水問題，但都沒有成效，這次淹得更誇張，以前大概水淹及膝，這次直接變成黃色小河，最高淹到成人的屁股位置，有車子想硬闖，最後直接拋錨在路上。

他更指出，當時有輛黑色賓士想冒險通過，但水淹太快，在路中間拋錨，連人帶車受困，車上還有2個小孩，因車子已經有些漂浮，趕忙通報119救援，未料119卻說車沒滅頂無法出動救人，最後通知附近警所，警方到場協助將小孩救出。

南投縣消防局則表示，今天下午3時28分有獲報竹山集山路有民眾因淹水受困，當下就有調派竹山分隊人員前往協助，有調派出勤紀錄，後續獲報被救出才返隊。