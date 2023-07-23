快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

台鐵集集支線遭土石流入侵 漏夜搶通將護坡改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，台鐵派員漏夜搶通。圖／讀者提供
台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，台鐵派員漏夜搶通。圖／讀者提供

南投近日常有午後強降雨，台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，集集、龍泉、濁水3站雙向列車交通因此中斷，台鐵連夜搶修，今上午9時許恢復正常通行，後續將針對邊坡災損點加強巡檢，並規畫施工整坡改善。

台鐵指出，出現土石流的隘寮路段，鐵道旁就是知名的集集綠色隧道，因鐵道沿著山腳興建，經大雨沖刷，較易有土石入侵鐵軌情形；近日南投午後常有強降雨，昨天傍晚5時，該路段邊坡疑因此崩坍出現土石流，影響列車通行。

台鐵人員表示，當時一列火車正要從集集站要開回二水站，但還沒到下一站龍泉站，就發現隘寮路段土石流，也因該路段筆直，司機員及早煞停，幸未釀成事故，之後火車退回集集站，車上旅客改由客運轉乘接駁至龍泉、濁水或二水等站。

而受天然災害影響，台鐵集集支線集集站至濁水站間路線，自昨天傍晚5時54分起交通中斷，台鐵派員連夜搶修，台鐵表示，昨晚清出土方約30立方公尺，直至深夜搶通，為確保路線安全，今晨巡檢確認邊坡穩定才恢復正常通行。

台鐵濁水站表示，集集支線濁水站於今天上午9時30分恢復發車載客，前往龍泉、集集2站，目前集集站至濁水站間路線雙向列車均已正常行駛，後續工程人員將加強災損點巡檢，確認邊坡穩定，以確保鐵路安全。

台鐵則表示，之後將針對隘寮路段邊坡進行改善，預計透過工程加強導水，整坡後做掛網植生，提高邊坡穩定性，降低崩坍情形；另，水里站到車埕站因前年沿線邊坡嚴重坍方，正進行隧道工程，無法通營，預計至2025年底才能恢復通車。

台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，台鐵派員漏夜搶通，今上午恢復正常通行。圖／讀者提供
台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，台鐵派員漏夜搶通，今上午恢復正常通行。圖／讀者提供

集集 台鐵 土石流

延伸閱讀

台鐵集集線土石流交通中斷搶修 預計明天上午8時通車

豪雨攪局滿滿泥漿！南投縣仁愛鄉力行產業道路 車輛硬闖動彈不得

慘遭滅村！印度西部小村莊遇嚴重土石流 至少16死、百人遭活埋

打亂數百航班！泰利颱風減弱 越南北部和廣西有土石流風險

相關新聞

台鐵集集支線遭土石流入侵 漏夜搶通將護坡改善

南投近日常有午後強降雨，台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，集集、龍泉、濁水3站雙向列車交通因此中斷，...

首創雙十公車、育兒租金補貼 台中市獲宜居永續城市獎肯定

台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加「2023 APSAA亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，從亞太地區眾多參賽城市脫...

台中停車格「黑色餅乾」紅了 國際年會邀發表地磁成果

台中市交通局推動停車智慧化服務，在路邊停車格共建置6500顆地磁，提供24小時停車格位即時資訊，停車與開單收費現況，地磁...

暖心清晨街頭 清潔隊員買早餐為奔喪男加油打氣

台中一名男子清晨要趕搭公車到殯儀館為往生母親辦理喪葬事，神情焦急滿頭大汗，正在街頭打掃的台中市清水區清潔隊員楊禮鍵關心詢...

台中計程車 8月起調漲

台中市計程車費率8月1日起調漲，這是7年來首度調價，起跳價85元不變，新費率縮短起跳里程，從1500公尺縮短為1250公...

領用率太低 台中廢木料銀行釀易燃風險

台中市每年產生上萬公噸廢木料，環保局設置「廢木料銀行」去化供免費領用，2019年領用率近3成，逐年下降到去年僅2.4成，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦