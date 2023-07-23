台鐵集集支線遭土石流入侵 漏夜搶通將護坡改善

南投近日常有午後強降雨，台鐵集集支線隘寮路段邊坡昨天傍晚坍方，土石流侵入鐵軌，集集、龍泉、濁水3站雙向列車交通因此中斷，台鐵連夜搶修，今上午9時許恢復正常通行，後續將針對邊坡災損點加強巡檢，並規畫施工整坡改善。

台鐵指出，出現土石流的隘寮路段，鐵道旁就是知名的集集綠色隧道，因鐵道沿著山腳興建，經大雨沖刷，較易有土石入侵鐵軌情形；近日南投午後常有強降雨，昨天傍晚5時，該路段邊坡疑因此崩坍出現土石流，影響列車通行。

台鐵人員表示，當時一列火車正要從集集站要開回二水站，但還沒到下一站龍泉站，就發現隘寮路段土石流，也因該路段筆直，司機員及早煞停，幸未釀成事故，之後火車退回集集站，車上旅客改由客運轉乘接駁至龍泉、濁水或二水等站。

而受天然災害影響，台鐵集集支線集集站至濁水站間路線，自昨天傍晚5時54分起交通中斷，台鐵派員連夜搶修，台鐵表示，昨晚清出土方約30立方公尺，直至深夜搶通，為確保路線安全，今晨巡檢確認邊坡穩定才恢復正常通行。

台鐵濁水站表示，集集支線濁水站於今天上午9時30分恢復發車載客，前往龍泉、集集2站，目前集集站至濁水站間路線雙向列車均已正常行駛，後續工程人員將加強災損點巡檢，確認邊坡穩定，以確保鐵路安全。